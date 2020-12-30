Fiyat artışına önlemlerimiz hazır

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 2021 yılında düşük arz ve hammadde fiyatlarından kaynaklanan fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ancak konut üreticilerinin buna yönelik önlemlerinin hazır olduğunu açıkladı. Başkan Nazmi Durbakayım, öncelikle yerli malzeme kullanarak dövizin fiyatlar üzerindeki dolaylı etkisini azaltmayı planladıklarını söyledi. Açıklamalarına "kârlılığımızdan fedakarlık, artık stratejimizin ayrılmaz parçası oldu" diyerek devam eden Başkan Durbakayım, bu kapsamda mevcut konut fiyatlarının 2021'deki fiyat artışlarından önce oldukça cazip fırsatlar sunduğunun altını çizdi.2020 Temmuz ve ağustos döneminde devletin sektöre direkt destek verdiğini hatırlatan Nazmi Durbakayım, 2021'de de benzer bir destek beklediklerini ifade etti. 2021'deki devlet desteğinin 2020'den farklı olacağını belirten Durbakayım "Pandemi nedeniyle ortaya çıkan kriz, 2020 yazında gerçekleştirilen mikro bazlı destekle atlattık. 2021'deki destek ise makroekonomi bazında olacaktır. Nitekim 2020 sonunda atılan somut adımlar neticesinde döviz kurlarında başlayan gerileme, istikrarlı ve güçlü ekonominin ön habercisi oldu" şeklinde konuştu. YENI BIR FIRSATGerileyen döviz kurunun ve güven katsayısı giderek artan makro verilerin yatırım amaçlı konut alacaklar için yeni bir fırsat yarattığına dikkat çeken Nazmi Durbakayım, "Tasarruflarını dövizde değerlendirenler yavaş yavaş güvenli limana girmeye başladı. Bu nedenle özellikle ikinci el konut satışlarındaki artışın temelinde tasarruf araçları arasında değişim olduğunu söylemek mümkün. Dövizden yeterli kâr sağladığını düşünen yatırımcılar, yavaş yavaş gayrimenkule dönüş yapıyor" şeklinde konuştu.