Güçlü potansiyelimizle büyümeyi sürdüreceğiz

Pandeminin etkisinin ülkede görülmeye başlandığı mart ayından itibaren faaliyetlerin devam ettiği tüm ofis ve şantiyelerde salgına karşı gerekli tedbirlerin alınması için üyelere çağrıda bulunduklarını belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Pandemi ile mücadele ederken tedbirleri elden bırakmadan faaliyetlerin, üretimin devam etmesinin sektörümüze, ülkemize nasıl katkı sağladığını şimdi daha iyi görüyoruz" dedi.Kalyoncu, pandemi sürecinde başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca alınan önlemler ve proaktif yaklaşımların sektöre can suyu olarak toparlanma eğilimini güçlendirdiğini belirterek, alınan tedbirlerle özellikle ikinci çeyreğin sonu itibarıyla sektörün genelinde bir toparlanma yaşandığını kaydetti. Kalyoncu, gayrimenkulde insan alışkanlıklarının daha iyi incelendiği, teknoloji ve tasarımın uyumunun çok önemli hale geldiği bir dönem olduğunu söyledi. Kalyoncu, şöyle devam etti: "Yapılan her bir projenin çevresel etkileri itibarıyla şehre bir iz bıraktığı bilincinin yüklediği sorumluluk duygusu, gayrimenkul sektörünün kazandığı yeni bakış açıları oldu. 2021 senesi ve sonrasında bu farkındalık şehirlerimizde insanı önceleyen bir kalkınmanın ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Gayrimenkul sektörü aynı zamanda yapı endüstrisinde yerlileşmeyi öğrendi ve yerli ürünün her ülkenin kendi içine kapandığı pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunu fark etti. Bekleyen senelerde özellikle yapı endüstrisinde kullanılan sofistike sistemlerde daha fazla yerlileşme için inisiyatifleri desteklemek gerekiyor."Gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir büyümenin yakalanmasını çok önemli bulduklarını belirten Kalyoncu, "Sektörün öngörülebilir bir şekilde belli bir eğilimde büyümesi hem ekonominin geneli hem de sektör için hayatiyet arz ediyor. Bu bağlamda hızlı bir değişimin yaşandığı gayrimenkul sektöründe, finansal kaynak kullanımlarının çeşitlendirilmesi daha da önemli hale geldi. GYODER olarak, dünya ve ülkemizde yaşanan son gelişmeleri, değişimleri takip ederek sektöre öncülük edecek adımlar atmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Sektörün sadece yapım ve üretim aşamasından ibaret olduğunun düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Mehmet Kalyoncu, "Gayrimenkulün, alt sektörleri ile ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaştığı unutulmamalı. Öyle ki imalat ve sanayi üretimleri de inşaat sektörünün genel eğilimleriyle birlikte hareket ediyor. Aynı zamanda istihdam yaratma ve işsizliği önleme açısından da sektörümüz makroekonomik olarak ülkemize ciddi katkı sağlıyor" dedi.Gayrimenkulün en güvenli yatırım araçlarından biri olarak görüldüğünün altını çizen Kalyoncu, şunları söyledi: "Demografik nedenlerden dolayı yeni konut ihtiyacının sürdüğü ülkemizde gayrimenkul sektörünü önümüzdeki süreçte daha güçlü bir sektör olarak göreceğiz. 2020 yılını, pandemiye rağmen 2019'a göre büyümeyle kapatacak gayrimenkul sektörünün; 2021 yılında da güçlü potansiyeliyle büyümeyi sürdüreceğini ve Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edeceğine inanıyorum."