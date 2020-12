Hammadde krizinde bakanlık devrede

Pandemiye rağmen sanayide hızla dönen çarkların yavaşlamasına neden olan hammadde sıkıntısı devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinin hammadde bulamadığı için siparişlerini vaktinde teslim edememe tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı devreye girdi.Sanayicinin sorununun farkında olduklarını ve bir an önce çözmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Tüm dünyada pandemi kaynaklı yaşanan bu sorun ülkemizde de maalesef üretime olumsuz yansıyor. Biz bakanlık olarak sürecin yakın takipçisiyiz. Ülkemizin önde gelen üretici firmalarıyla birer birer görüşüyoruz. Onlara sanayicilerimizin yaşadığı sıkıntıları anlatıyoruz. Satışlarda önceliği iç piyasaya vermeleri gerektiğini tavsiye olarak söylüyoruz. Karşılıklı iyi niyet çerçevesinde bu sorunun çözümüne katkı sunuyoruz. Pandeminin seyrine bağlı üç-dört aylık geçiş sürecinde bu sorunun da çözüme kavuşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.Sanayide son dönemde baş gösteren sıkıntı en çok üretimlerinde hammadde olarak demir-çelik kullanan firmaları olumsuz etkiliyor. Sektörün bir diğer sıkıntısı ise fiyatların aşırı yükselmesi. Global piyasalarda bu kategoride ciddi fiyat artışları yaşandığını ifade eden Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, şunları kaydetti: "Maalesef bu ürünün üretiminde kullanılan hammadde ve hurdada ithalatçı konumda olduğumuz için küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan olumsuz etkileniyoruz. Pandeminin getirdiği ekstra yükler var, finansman maliyetleri arttı. Ben de bir sanayici olarak yaşanan sıkıntıları bizzat biliyorum. Konu ile ilgili tedbir paketlerimiz hazır. Bu kapsamda üretimin aksamadan sürmesi için bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olacağız."Hammadde sıkıntısının en fazla etkilediği sektörleri demir-çelik, plastik, ilaç ve sağlık gereçleri olarak sıralayan Bakan Yardımcısı Büyükdede, süreçle ilgili tüm taraflarla yakın temasta olduklarını anlattı. İki tarafın da çözüm için uğraştığını anlatan Büyükdede, "Hatta söz konusu sektörlerdeki firmaların oluşturduğu birlikler de bizimle irtibatta. Üreticimizin mağduriyetini gidermek için herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor" diye konuştu.İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısına da bu konu damga vurdu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Dünyada tedbir paketleri adıyla piyasaya sürülen kaynaklar, hammadde fiyatlarında fırsatçılık yaparak spekülatif ve ölçüsüz kazançların ortaya çıkmasına yol açıyor" diyerek sıkıntının uluslararası boyutuna dikkat çekti. İSO Meclisi, hem üreticileri hem de onlara hammadde tedarik eden dev firmaları bir araya getirecek toplantılar organize etmeye karar verdi. İlk toplantı ise ocak ayının ilk yarısında demir-çelik firmalarıyla üretimlerinde hammadde olarak bu ürünü kullanan firmalarla yapılacak. SABAH'ın edindiği bilgiye göre fiyat artışları yüzde 100'e ulaşan bu sektörde firmalar bir araya getirilerek sorunun diyalog yoluyla çözümüne katkı sunulmak isteniyor. İSO Metal Yapı ve Yapı Parçaları Sanayii Meclis Üyesi Kemal Akar, "Sanayide tedarik sıkıntısı had safhaya ulaştı. Toplantının iki taraf için de faydalı olacağına inanıyorum. Herkes eteğindeki taşları dökerek sorunun çözümüne katkı sunacak. Birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız, bu soruna bir an önce çözüm bulmamız şart" değerlendirmesinde bulundu.