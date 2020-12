Hedefimiz dış ticaret fazlası veren ülke olmak

İhracata dayalı büyüme modeli seçen Türkiye'nin bu anlamda en önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yönetimi 2021 ve sonrası için hedefini dış ticaret fazlası vermek olarak belirledi. Pandemi döneminde hızlı reflekslerle yeni normale uyum göstererek ihracatı artırmayı başaran TİM yönetimi, yeni pazarlar ve rekabetçi ürünlere yönelerek ihracatı artırıyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, 2020 yılına ihracat ailesi olarak büyük hedeflerle başladıklarını ve bu hedefleriyle uyumlu bir şekilde yılın ilk iki ayında ihracatta rekor kırdıklarını ancak mart ayının ortasına kadar günlük ihracat rakamlarının bir hayli başarılı olmasına rağmen Mart ortasından itibaren salgının tüm dünyada etkisini derinden hissettirmeye başlamasıyla birlikte ihracatın da ister istemez etkilendiğini söyledi. Gülle, "Bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız düşüş yaşasa da, haziran ayıyla başlayan yeni normal döneminde hızla eski temposuna kavuştu. Pandeminin etkilerinin en derinden hissedildiği mart, nisan ve mayıs aylarında tarım ve gıda sektörlerimiz olumsuz etkilenmek şöyle dursun; kapıların kapalı olduğu dönemde dahi ihracatlarını artırdı. Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçılarımız, attıkları yerinde adımlarla yaşanan her krizden güçlenerek çıkmayı başardılar. Bu güçle birlikte, ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak pandemi öncesindeki ihracat rakamlarına ulaşmayı başardık" diye konuştu. Hükûmetin ve ihracatçıların topyekün mücadeleyle; her koşulda ihracatın sürmesinin sağlandığını vurgulayan Gülle, şöyle devam etti: "Ülkemizdeki 100 bin ihracatçının çatı kuruluşu olarak bizler bu dönemde elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. İşlerimizi dijital platformlara taşıdık, birçok ilki yine bu dönemde gerçekleştirdik. İlk Sanal Fuar, ilk Sanal Ticaret Heyeti, ilk Sanal Yarışma ve ilk Sanal Ödül Törenini hayata geçirdik. Ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak gerçekleştirdiğimiz her bir dijital etkinliğin ihracatımıza şimdiden büyük katkılar sağlamış olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor."Bu süreçte, ihracat adına tanıtım ve dijitalleşme hamleleriyle güçlü bir adım attıklarını söyleyen Gülle, "TİM olarak, yapmış olduğumuz tanıtım çalışmaları ve sanal çalışmaların son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, sektör temsilcileri, ihracatçılar ve bakanlarımızla olan buluşmalarımızla, 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine, her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış durumdayız. Pandemi süreci, bizleri yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizden alıkoyamadı. Yeni nesil ticaret heyetlerimizi, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda, 5 kıtada, toplamda 43 ülkede 35 sanal ticaret heyetiyle başarıyla gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalardan birçok ülkeyle sanal ticaret heyetlerimize yeni dönemde de devam edeceğiz" diye konuştu.2021'de gıda ve tarım sektörlerinin aynı ivmeyi korumasını, hazırgiyim, elektrikelektronik, savunma ve havacılık, makine ve mücevher sektörlerinin yeni rekorlara imza atabileceğini öngördüklerini söyleyen Gülle, "Yeni Ekonomi Programı'nda 2021 yılı toplam ihracat hedefi, 184 milyar dolar olarak belirlendi. İnanıyoruz ki, pandeminin hızını kesmesi ve aşılamanın etkisiyle kısıtlamaların yıl içinde tamamen kalkmasıyla bu hedefe ulaşacağız. Elbette, belirsizlikler her zaman mevcut, fakat pandeminin etkilerini hissetmeye devam ettiğimiz ekim ayında 17 milyar 333 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ihracat ailesi, bu performansını sürdürdüğü takdirde çok daha yüksek hedeflere de kısa sürede ulaşacaktır. Karşımıza çıkan tüm belirsizlikleri ihracatla aşıyoruz" dedi.