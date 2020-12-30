İngiltere ile tarihi imza

Birleşik Krallık, Brexit sonrası Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmanın ardından ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) Türkiye ile imzaladı. Böylece Türkiye, Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca sağladığı kazanımları korudu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan iki ülke ilişkileri açısından yeni ve çok özel bir kilometre taşı olan anlaşmanın 1 Ocak 2021'de devreye gireceğini söyledi. Pekcan, "Anlaşma olmasaydı Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yüzde 75'i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2.4 milyar dolara varan zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır" dedi.Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında başlayan Brexit süreci 1 Ocak 2021'de tamamlanacak. Bu kapsamda, Türkiye'nin 1 Ocak 2021'de Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkisi sona erecek. Serbest Ticaret Anlaşması, Bakan Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaretin gelişiminde en büyük teminat olacağını söyleyenPekcan, şunları kaydetti: "Anlaşma firmalarımızın rekabetçi olduğumuz sektörlerde İngiltere'ye kolay ve sorunsuz ihracat yapabilmelerini garanti altına alacaktır. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Amacımız Gümrük Birliği kaynaklı ticari ilişkilere halel getirmeden ticaret anlaşması imzalamaktı. Bugün amacımıza ulaşmış bulunuyoruz. İki ülke arasındaki ticaret yapısıyla ilgili belirsizlik kalmayacak. Tüm belirsizlikler, hukuki ve teknik handikaplar ortadan kalktı." Eklenen bir hükümle anlaşmanın kapsamının hizmetler, yatırımlar, ileri tarım tavizleri gibi alanları da içerecek şekilde yakın zamanda genişletilmesi üzerinde de mutabık kalındı. Anlaşmanın imzasını takiben yürürlüğe giriş için gerekli iç onay süreci ivedilikle başlatılacak. Söz konusu sürecin tamamlanmasına kadar geçecek sürede de tavizler, 1 Ocak 2021'den itibaren karşılıklı uygulanacak. ANKARATİCARİ ilişkilerin bir STA temelinde sürdürülebilmesini teminen iki ülke arasında 2017 yılından bu yana temas ve müzakereler gerçekleştirildi. Anlaşma ile Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticaret yapısıyla ilgili belirsizlik ortadan kalktı. Anlaşma, Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Türkiye'nin Birleşik Krallık ile ilişkilerini daha da derinleştirme yönünde ilk adım oldu. STA ile sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanırken, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde AB ile mevcut tavizler ölçeklendirilerek yeni ticari ilişkilere yansıtıldı. İngiliz Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada STA'nın yakın gelecekte daha iddialı ticaret ilişisnin zemininin oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi