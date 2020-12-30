Kalkınmada aktif rol oynayacağız

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınının etkilerini en az indirmek için uyguladığı kapsamlı ve destekleyici maliye politikaları ile Merkez Bankası'nın aldığı tedbirlerle süreci başarıyla yürüttüğünü belirten Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop, "Türkiye, 2020'nin ikinci yarısı itibarıyla patikasına geri dönmeyi başardı" dedi. 2021'de normalleşme sürecinin devamıyla birlikte iktisadi faaliyetin canlanacağını düşündüklerini kaydeden Öztop, Merkez Bankası'nın kararlı mücadelesiyle enflasyonun 2021 yılında tek haneli seviyelere ineceği ve özellikle turizm sektöründe beklenen hareketlenmeyle birlikte, cari açığın da kontrol altına alınacağı kanısında olduklarını vurguladı.Öztop, 2021'e ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak uluslararası işbirlikleriyle 2021 yılında da ülkemizin ekonomisinde değer oluşturmaya devam ederek kalkınmasında aktif rol oynayacağız. Yatırıma Destek Kredisi ile YEP'te öncelikli sektörler arasında yer alan imalat sanayi şirketlerine uzun vadeli TL cinsi finansman sağlayıp, şirketlerin büyümesini destekleyeceğiz. Ayrıca, başta Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Dünya Bankası olmak üzere yurtdışından temin ettiğimiz yaklaşık 1 milyar dolarlık fonlar ile hem finansal anlamda zor günler geçiren KOBİ'lerimize ve işletmelerimize kredi desteği sağlayacağız hem de istihdamın korunmasına katkıda bulunacağız."Yatırım bankacılığı hizmetleri kapsamında birleşme ve satın alma danışmanlığı, sermaye piyasaları danışmanlığı ve finansal danışmanlık hizmetleri sunduklarını hatırlatan Öztop, birçok yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Öztop, "Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Teknoloji ve İnovasyon Fonu ve Bölgesel Kalkınma Fonu olmak üzere iki alt fon kurduk. Bu fonlar üzerinden stratejik açıdan önemli sektörlere destek olmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.Genel Müdür Öztop, SABAH Gazetesi ile olarak, "Türk basın tarihinin önemli ve köklü kuruluşlarından olan SABAH Gazetesi'nin 35. yaşını kutluyor, gazetenin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. SABAH Gazetesi'nin ilkeli ve dürüst yayıncılık anlayışıyla nice yıllar daha okuyucularıyla buluşmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.