Mobilya sektörü siparişe yetişemiyor

SABAH Gazetesi Magazin Müdürü Sinan Özedincik'in moderatörlüğünde düzenlenen perakende panelinde konuşan Erciyes Anadolu Holding İcra Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, pandemiye rağmen normalleşme süreciyle işlerin yeniden yükselişe geçtiğini, geçen yıl 12 ayda elde ettikleri ciroya bu yıl ilk 10 ayda ulaştıklarını söyledi. "Yüzde 20 büyüme elde ettik. Pandemiden olumlu bir rüzgârla çıktık. Bu yılı 13 milyar lira ciroyla kapatacağız" diyen Ertekin, 2021'de 100 yeni mağaza daha açacaklarını ve yüzde 20 büyüme hedeflediklerini, 15 milyar lira ciroyu konuşmaya başlayacaklarını kaydetti.Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş ise, haziranda sektörde beklenen talebin alışverişe dönmesiyle normalin 2-2.5 katı sipariş artışı yaşadıklarını ifade etti. Karamemiş, "18-19 haftadır haftasonları mesai de dahil durmadan çalışıyoruz. Bu sipariş akışının 2021'de de devam etmesini bekliyoruz. 2021, fiziki mağazalarla e-ticaretin bir arada yürüyeceği 'fijital' bir yıl olacak" dedi. Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ise, bu yılı yüzde 60 büyümeyle kapatacaklarını, 2021 için de yüzde 50 büyüme hedefi koyduklarını söyledi.Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem ise, KGF ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi desteklerin sektöre moral olduğunu, bu süreçte tedarikçiye zamanında ödeme yapmak için çok ciddi gayret sarfettiklerini kaydetti. 2020'de yurtdışı hedeflerini önemli ölçüde büyüttüklerini ifade eden Suerdem, "Pandemiye rağmen 13 mağaza açtık. Özellikle katmadeğerli ürün ihracatına odaklandık. Gelecek yıldan umutluyuz" diye konuştu.