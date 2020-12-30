Nefes almadan yatırıma devam

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılı, çelik sektörünü de büyük oranda etkiledi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, uzun zamandır yürüttükleri yatırımlarla bu zorlu döneme sektörde en hazırlıklı yakalanan şirketler arasında başı çektiklerini söyledi. 2020'de de yatırımlarım, istihdam ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini anlatan Tosyalı, "Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye'nin global demir-çelik üreticisi olarak, üç farklı kıtada, 25 iştirak ve 10 bine yakın çalışanımızla büyüme ivmemizi sürdürüyoruz.Yıllık 6 milyon tonu aşan üretim rakamımızla global demir-çelik şirketleri arasında dünyada önemli bir konumdayız" dedi.Yola çıktıkları ilk gün hedeflerini "demir- çelik üretiminde bir dünya markası yaratmak" olarak koyduklarını söyleyen Tosyalı, ekledi: "Bugün de bu hedefe ulaştığımız için müthiş gururluyuz. Bu topraklardan çıkmış bir dünya şirketi olarak, ülkemiz ekonomisinin dünyada hak ettiği seviyelere ulaşması için durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, pandeminin sert etkileriyle geçen ve farklı sektörlerden şirketlerin ciro kaybettiği 2020'de dahi ciromuzu artırmayı ve 4.2 milyar dolara ulaşmayı başardık. Yine aynı kapsamda ihracat coğrafyamızı da hızla büyütmeye devam ettik; bugün dünyanın dört bir yanında yaklaşık 100 farklı ülkeye Türkiye'nin çeliğini ihraç ediyoruz." Tosyalı Holding olarak en büyük motivasyonlarının ülkelerine daha fazla fayda sağlamak olduğunu kaydeden Tosyalı, "Daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam...İskenderun ile başlayan yatırım hamlemiz Osmaniye, Karadağ ve Cezayir'in ardından şimdi de Batı Afrika'nın giriş kapısı olan Senegal ve Angola ile devam ediyor. Yurt içinin yanı sıra yurtdışında yatırımlarımıza ve istihdam atağımıza nefes almadan devam ediyoruz" dedi.Tosyalı'nın 2021 yol haritasında ise yatırım, globalleşme ve sürdürülebilirlik olarak üç ana başlık bulunuyor. Pandemi ile birlikte dünyada ve ekonomide yaşanan dönüşümün temelinde teknolojinin yattığını daha net olarak gördüklerini söyleyen Tosyalı, şöyle devam etti: "Ulusal ve global başarımızın devamlılığını sağlayan yüksek teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşümü, tüm üretim süreçlerine başarıyla entegre etmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda İskenderun'da başladığımız yeni çelik yatırımımızın ileri etaplarında bunu gerçekleştireceğiz.Bu proje için de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım planladık. Bu tesis devreye girdiğinde yıllık 1 milyar dolarlık ithalatı ikame edecek. Yani, cari açıktan her yıl 1 milyar doları silecek. Ayrıca bin kişilik doğrudan istihdam yaratacak."Şu anda yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Fuat Tosyalı, grup için Cezayir yatırımının ayrı bir yeri olduğunu söylüyor. Bunun sadece bir Türk şirketinin yurtdışındaki en büyük yatırımlarından biri değil; aynı zamanda dünya çelik endüstrisinde son yıllarda hayata geçen en önemli komplekslerden bir tanesi olduğunu söyleyen Tosyalı, şunları kaydetti: "İlk adımı Cezayir üzerinden attığımız Afrika, büyümek istediğimiz bir bölge. Bu kapsamda Cezayir'den sonra ikinci durağımız Senegal oldu. Burada özel bir ekonomi bölgesi oluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Senegal, 15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla bir anlamda Batı Afrika'nın giriş kapısı. Bu açıdan baktığımızda Tosyalı Holding'in Afrika'daki büyüme stratejisine de son derece uygun bir bölge. Senegal'de hayat geçireceğimiz bu yatırım, sadece ülke ekonomisine değil aynı zamanda bölgenin ve kıtanın kalkınmasına da büyük katkıda bulunacak. Senegal'in ardından da yeni yatırım noktamız Angola'da, işletme ve yatırım lisansını aldığımız bölgelerde yatırımımıza başladık."