Otomotiv sanayisi yerlilerle dönüşüyor

Fosil yakıtlardan, hibrit teknolojisine geçen Türkiye otomotiv sanayisi elektrikli araç üretimi için gün sayıyor. Türkiye'de elektrikli dönüşüm 2022'de yerli araçlarla gerçekleşecek. 2016'da hibrit üretimine başlayan Toyota'ya, Oyak Renault, Ford Otosan ve Hyundai Assan katıldı. Türkiye otomotiv sanayisi şimdi de elektrikli araç üretimine hazırlanıyor. İlk olarak Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yüzde 100 elektrikli otomobil için harekete geçti. Şirket elektrikli SUV aracını 2022'de üretecek. Türkiye'de üretilecek bir başka elektrikli araç ise Transit olacak. Transit Custom Plug-in Hybrid modelinin üretimini gerçekleştiren Ford Otosan, Gölcük fabrikasında ticari araç Transit'in tam elektrikli versiyonunu üretecek. E-Transit, 2022 bahar aylarında satışa sunulacak. Ford Otosan, E-Transit ile birlikte Ford'un Avrupa'daki elektrikli araç üssü olacak.