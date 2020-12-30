Yeni yıla zorlu koşullarda gireceğiz

2020 yılına büyük umutlarla başladıklarını belirten Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Kovid-19'un ise yılın ilk çeyreğinden sonra tüm dünya'da sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getirdiğini aktardı. Pandeminin etkilerinin sürecek olması nedeniyle Türkiye ekonomisinin 2021 yılına zorlu koşullar içerisinde adım atacağına işaret eden eden Özdebir, "2020'in üçüncü çeyreği ile birlikte ekonomimiz yeniden pozitif büyüme trendine girdi ancak büyüme dinamiklerinin ne olduğu ve ne olması gerektiği iyi irdelenmelidir. Son çeyrekte kredi genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkan büyümenin, kur şoku öncesi ekonomik kırılganlıklara neden olacak bir büyüme tercihi olduğu unutulmamalıdır" dedi.2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7'lik büyümeyi gördüklerini ifade eden Özdebir, "Finans ve sigorta sektöründeki yüzde 41.1'lik artıştan anlaşılacağı gibi, 3. çeyrekteki kredi genişlemesinin büyümenin ivmelenmesinde önemli katkı sağladığı görülüyor. Ancak, bundan sonraki süreçte önemli olan büyümenin sürdürülebilir olmasıdır" diye konuştu.