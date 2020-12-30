Yüzde 5’in üzerinde büyüme mümkün

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk iş dünyasının pandemi döneminin gereklerine hızlı refleks göstererek uyum sağladığını söyledi. Olpak, "2021 yılı için ilk olarak ülkemiz ekonomisi için beklentilerimizi değerlendirecek olursak; ekonomide ertelenen tüketici ve yatırım taleplerinin devreye girmesi ve düşük baz etkisi nedeniyle 2021 yılında iyi bir sıçrama yapması beklenmektedir. Bu çerçevede 2021 yılı büyümesinin olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa yüzde 5 seviyesinin üstünde olabileceğini öngörüyorum" dedi. Ekonomik aktivite üzerindeki en büyük riskin salgının seyri ve buna ilişkin alınan tedbirlerin olacağını söyleyen Olpak, "2020'nin son ayında aşı ile ilgili umutların artmış olması, 2021 yılına daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Bu kapsamda, ekonomik aktivitenin 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren toparlanmasını bekliyoruz. 2020 yılında dış talep büyümeye olumsuz katkı yaparken 2021 yılında bu olumsuz etkinin azalmasını bekliyoruz. Özellikle salgının kontrol altına alınmasıyla yaz aylarında turizm gelirlerinin artması ve en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde yüzde 4'ün üzerinde büyüme beklenmesi de bu beklentimizi güçlendiriyor" şeklinde konuştu.2020 yılında dünyada pandemiyle birlikte birçok dengenin değiştiğini vurgulayan Olpak, "Öncelikle Asya- Pasifik'te RCEP ve Afrika olmak üzere iki ticari blokun oluştuğunu görüyoruz. Bu gelişmelerle doğan fırsatları ve tehditleri iyi okumamız lazım. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin dış ticaretteki en önemli konu başlıklarından biri ise 'European Green Deal' olacak. Yeşil yaşam olarak da değerlendirebileceğimiz bu konu çerçevesinde; üretimin her alanında yeşil standartları yakalamak için çalışmalıyız. AB ülkeleri çok sıkı şekilde, bu standartlara hazırlanıyor. Türk iş dünyası olarak biz de en hızlı şekilde bu sürece adapte ve hazırlıklı olmalıyız" dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan politikaları ile Karadeniz gazının 2021'de önemli gündemler olacağını söyleyen Nail Olpak, "Yine 2021 yılı gündemlerimizden biri de ABD ile ilişkilerimiz olacak. Bu konuda özellikle belirtmekte fayda var, ABD'nin başkanlık değişimi sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gündeminde olacak. Özetle; pandemiyi nasıl sadece biz yaşamadıysak ve tüm dünya etkilendiyse, önümüzdeki dönem yaşanacak gelişmeler de tüm dünyayı etkileyecek. Gelişmeleri iyi okumalı, iyi analiz etmeli ve aksiyon planlarımızı oluşturmalıyız" diye konuştu.DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin aslında 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptığını ve ilk çeyrekte yüzde 4.5'lik bir büyüme kaydettiğini belirterek, bu pozitif görünümün devam etmesi beklenirken, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un Türkiye'yi de olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Olpak, şöyle konuştu: "Ekonomik aktivitenin durma noktasına geldiği, insan hayatının küresel ölçekte tehlikeye düştüğü, sınırların kapatıldığı ve hayatımızdaki tüm günlük yaşam disiplinlerin bir anda değiştiği sarsıcı bir dönemin ilk şokunu yaşadık. İş dünyası olarak ilk başlarda gördüğümüz endişe, belirsizlik ve ümitsizliğin oluşturduğu bir tabloydu. Ancak sürece çok hızlı adapte olduk ve kötümserlik kısa sürede ortadan kalktı ve yeni şartlarda işimize odaklandık. Devletimizin ve ekonomi yönetimimizin verdiği destekler, süreci en az hasarla atlatmamızda kilit rol oynadı." 2020 yılını Türk Lirası bazında değerlendirirken en önemli kriterin belirsizlik olacağını söyleyen Olpak, "İş dünyasının kalacağı en tehlikeli durum belirsizliktir. TL'deki değer kaybı ve buna bağlı enflasyonla uyumlu değişkenlik çerçevesinde oluşan yüksek faiz, elbette arzu etmediğimiz ancak iş dünyası olarak bizim mücadele edebileceğimiz konular. Yeter ki belirsizlikleri minimize edelim" diye konuştu.