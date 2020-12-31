Esnafa kira desteği için başvurular başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek" dedi.Küçük olmadan büyük, esnaf olmadan küresel marka olunamayacağını vurgulayan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık'taki kabine toplantısında verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını, geçen hafta yaptığım açıklamada, ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Ancak bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek. "Ruhsar Pekcan, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir arayüz vazifesi görecek Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile girişimcilik ekosistemini cesaretlendirerek Türkiye'den yeni "unicorn"lar çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istediklerini söyledi.Yarışmanın bugün itibarıyla başvurulara açılacağını ve adayların 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabileceğini aktaran Ticaret Bakanı Pekcan, "Yarışmamızda birincimize 100 bin TL ile Silikon Vadisi'ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin TL, üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz olacağız. Yarışmaya tüm girişimcilerimizin katılımlarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.Esnafın destek başvuruları şu şekilde olacak: Son hanesi 0 olanlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, 2 olanlar 31 Aralık 2020 Perşembe, 4 olanlar 1 Ocak 2021 Cuma, 6 olanlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, 8 olanlar da 3 Ocak 2021 pazar günü başvurabilecek. 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Ödemeler bakanlıkça açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.