Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Avrupa’nın en iyi kargo şirketi ödülünü aldık

Türk Hava Yolları, misafirlerinin seyahat sağlığı ve güvenliğini ön planda tuttuğu pandemi sürecinin her aşamasında, ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakın temas içerisinde oldu. Dijital dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağlanarak seyahatin her aşamasında teması azaltan ve işlemleri kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirildi. Küresel marka, 2020 yılının ikinci yarısı itibarıyla yeniden başlayan uçuşlarda misafirlerine sunduğu güvenli seyahat standartları ile uluslararası gökyüzünde en çok yer alan şirketlerden birisi oldu.

Havacılık tarihinin en zorlu senesinde Türk Hava Yolları tarihine geçecek gelişmeler ise şu şekilde;

OCAK

24 Ocak'ta, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından Türk Hava Yolları, AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşan 300 kişilik ekibi zaman kaybetmeden Elazığ'a taşıdı. Gerçekleştirilen özel seferde, ekibin yanı sıra yardım malzemeleri de depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırıldı.

Bayrak taşıyıcı havayolu, bölgeye seyahat etmek isteyen misafirleri için Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştirme imkânı sağladı, bunun yanında Ankara ve İstanbul'dan Malatya ve Elazığ'a ek seferler icra edildi.

Ocak ayı itibarıyla tüm dünya KOVID-19 pandemisiyle tanışmaya başladı. Bayrak taşıyıcı, ocak ayının son günlerinde pandemi kaynaklı gelişmeleri, ulusal ve uluslararası otoritelerle yakından değerlendirerek; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediği seferleri sonlandırdı.

ŞUBAT

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası Turkish Cargo, yaşanan olağanüstü durum nedeniyle 102 ton kapasiteli kargo uçağı ile Çin'in Guangzhou şehrine ilaç, tıbbi maske, tek kullanımlık eldiven gibi birçok tıbbi yardım malzemesi ile medikal ekipman taşıdı. KOVID-19 vakalarının diğer ülkelerde de artış göstermesi nedeniyle şubat ayı itibarıyla İran, Güney Kore ve İtalya'ya düzenlenen seferler kademeli olarak durduruldu.

MART

Koronavirüsün uçak içerisindeki bulaşma riskini minimize ederek misafirlerine sağlıklı ve güvenilir bir seyahat ortamı sunan bayrak taşıyıcı havayolu, uluslararası otoriteler ve uçak firmaları tarafından kabul görmüş ürünler ile uçaklarında dezenfeksiyon süreci başlattı.

Küresel marka, KOVID-19 vakalarının Avrupa Kıtasındaki artışı nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşların 13 Mart'tan itibaren durdurulduğunu açıkladı.

Turkish Cargo, koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan uluslararası gıda ve medikal ürün zincirinin sürekliliği için kargo sefer sayılarını artırma kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda, kargo uçaklarının yanı sıra Türk Hava Yolları'nın yolcu uçağı filosunda bulunan uçaklar ile de kargo taşımaları gerçekleştirildi.

Mart ayının son günlerinde New York, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferleri iptal edildi.

NİSAN

İç hatlarda Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a icra edilen seferlere ara verildi.

Bayrak taşıyıcı, geçici süreyle yurtdışında bulunan ve Kovid_19 salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşları, özel uçuşlar ile Türkiye'ye kavuşturdu. Milli görev bilinci ile planlanan dev tahliye operasyonu, 20 Nisan tarihi itibarıyla başladı. Türk Hava Yolları'nda görevli kabin ve kokpit ekiplerinin özverili çalışmaları ile turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaşımız, Ramazan Ayı'nda aileleri ile bir arada oldu. Tahliye operasyonları kapsamında icra edilen yüzlerce sefer ile 50 binden fazla vatandaşımız Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları'na ait TK1920 sefer sayılı yolcu uçağı, TBMM'nin açılışının 100. Yılı olan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kapsamında özel bir uçuş gerçekleştirerek, gökyüzünde ''Dünyanın en büyük ulusal bayrağını'' çizdi. Gerçekleştirilen bu uçuşu, canlı hava trafiği sitesi FlightRadar24'te toplam 2.8 milyon kişi izledi.

MAYIS

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, TK1919 seferiyle İstanbul'dan Samsun'a uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek tarihi bir yolculuk gerçekleştirildi. İcra edilen bu uçuşta yaklaşık 10 milyon hatıra bilet alımı gerçekleşti.

HAZİRAN

Türk Hava Yolları, haziran ayı başında ait olduğu gökyüzüne dönmeye başladı. İç hatlarda; İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı seferler gerçekleştirilirken; 3 Haziran'dan itibaren ise diğer şehirlere de uçuşlar icra edildi.

Dış hatlarda ise ilk uçuş; 11 Haziran tarihinde İstanbul Havalimanı – Londra Heathrow Havalimanı seferi oldu.

TEMMUZ

Dünyanın 127 ülkesine hava kargo hizmeti sağlayan Turkish Cargo, müşterilerine kargolarının güncel durumlarını 7/24 sorgulayabilme imkânı sunan CARGY isimli yapay zekâ robotunu uygulamaya aldı.

EKİM

THY Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı'nda yer alan uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaatını tamamladı ve İstanbul Havalimanı'nda yer alan ilk üs bakım hangarlarını, müşterilerinin hizmetine sundu. Türkiye'nin en büyük hangarları olma özelliğini taşıyan ve 60 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesis ile Türk Hava Yolları, pandemi sonrası dönem için önemli bir projeyi hayata geçirmiş oldu.

KASIM

Dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarını yaklaşık 17 bin kilometre uçuş mesafesi uzaklıkta olan Brezilya'ya taşıdı. Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya ulaştırılan aşılar ile Turkish Cargo aşı taşımalarında güvenilirliğini kanıtladı.

ARALIK

1970'li yıllarda yurt dışına kaçırılan, milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlendirilen ana tanrıça ''Kybele'' Heykeli ait olduğu topraklara geri getirildi. Tarihi eser taşımalarına azami dikkat gösteren Turkish Cargo, bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele Heykeli'ni yaklaşık 60 yıl sonra ait olduğu topraklara taşıdı.

20 Aralık tarihinde, koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığının bildirilmesinin ardından; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika uçuşları geçici olarak durduruldu. Uçuşların durdurulmasının ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'ya tahliye seferleri icra edildi. Özel izin alınarak yapılan TK1971 ve TK1972 seferleri İstanbul-Londra-İstanbul parkurunda gerçekleşti.

Turkish Cargo, tüm dünya için güzel günlerin umudu olan Kovid-19 aşısını Türkiye'ye taşıdı. Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den tedarik ettiği Kovid-19 aşılarının (Sinovac) ilk partisi olan 3 milyon doz aşı Pekin – Ankara uçuşuyla yurda getirildi.

"BİZ TÜRK HAVA YOLLARI OLARAK BUNLARDAN DAHA FARKLI BİR BİÇİMDE AYRIŞTIK"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı 2020 yılı değerlendirmesinde "Sektörün, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıl oldu. Dünyanın en büyük şirketlerinin, çok büyük kayıplar karşısında devletlerine yaslanmak zorunda kaldığı bir dönem yaşadık. Dünyadaki bu büyük milli bayrak taşıyıcılar, devletlerinden yardım paketi alırlarken, diğer yandan da çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkartmak suretiyle tasarruf etmeye çalıştılar. Biz Türk Hava Yolları olarak bunlardan daha farklı bir biçimde ayrıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda son noktasını koyduğumuz sendikalarla olan süreci tamamlayarak, çalışanlarımızla belli bir ücret indirimi karşılığında çalışanlarımızın ve şirketimizin karşılıklı fedakârlığı ile markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık. Hiç kimseyi işten çıkarmadan, arkada bırakmadan bu süreci; markamıza, şirketimize, bayrağımıza, birbirimize ve ailemize dört elle sarılarak bu süreçten kuvvetlenerek çıkmak ve fırsatları değerlendirmek anlamında ileriye doğru adımlar atarak çıktık. Ben bu noktada tabi ki bize büyük desteğini sunan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ulaştırma Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Turizm Bakanlığımıza, Dış İşleri Bakanlığımıza ve İç İşleri Bakanlığımıza hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Kovid-19'dan dolayı kaybettiğimiz çalışanlarımız oldu. Bazı pilot arkadaşlarımızı ve diğer birimlerden arkadaşlarımızı kaybettik. Mesai arkadaşlarıma ve ailelerine baş sağlığı diliyorum, mekânları cennet olsun.

Yeni adımlar atmayı da ihmal etmedik. Gelişmelere süreç içerisinde çok hızlı uyum gösterdik. Yardım paketleri organizasyonları ve tahliye seferleri yapıldı. Örneğin Çin'e 102 ton yardım ve tıbbi malzeme için uçak göndermeyi ihmal etmedik. Devletimizin bu anlamdaki desteğine biz de Türk Hava Yolları olarak katkı sağladık. Bu süreç içerisinde uçaklarımızı ciddi anlamda yere indirmek zorunda kaldık. Dünyadaki diğer hava yolu şirketleri gibi.

'AVRUPA'NIN EN İYİ KARGO ŞİRKETİ'' ÖDÜLÜNÜ ALDIK

Yere indirdiğimiz yolcu uçaklarımızın bir kısmını hemen kargo uçağına çevirdik ve kargo taşımacılığına ağırlık vererek krizi fırsata çevirerek kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldik. Aynı zamanda da yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında öncü olduk ve başlatan olduk. Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarında da devletimizin ve ülkemizin emrinde olduk. Gururla söylüyorum ki, Eurocontrol verilerine göre Avrupa'nın en çok uçan hava yolu şirketi durumundayız. Elbette dünyanın en çok ülkesine uçan, dünyada en fazla uluslararası noktaya hem yolcu hem de kargoda 1 numara olarak uçan hava yolu şirketinin pandemi sürecinde de kendi bölgesinde ve Avrupa'da en çok uçan hava yolu olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Tabi ki bu zor günlerde, dünyada da en çok uçan 5.şirketi olmayı başardık. Amerika'daki ''beş yıldızlı global hava yolu'' olarak seçilme ve ''Avrupa'nın en iyi kargo şirketi'' ödülünü aldık. Bu zor ve sıkıntılı yılı da Türk Hava Yolları yine başarıyla kapatmayı başardı.

Turkish Cargo, bugün de yine önemli bir görevi ifa ediyor. Dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor ve bütün dünyanın aşılanmasında, bu hastalığın yenilmesinde, pandemi sürecinin sonlandırılmasında önemli bir görev alıyor. Avrupa'da en çok giderlerini kısan ve en fazla tasarruf sağlayan şirket olmayı da başardık. Giderlerimizi %53 kısarak bu anlamda Avrupa'daki lider şirket olduk. Üçüncü çeyrek sonu bilançolarımız açıklandığında; Avrupalı taşıyıcılar, Türk Hava Yolları'ndan 10 kat daha fazla zarar ettiler. Zararları bizden çok daha büyük oldu. Türkiye'ye hizmet ihracatında en önemli döviz getirici şirket olarak 1 numarayı alan Türk Hava Yolları ailesi, sorumluluğunu bu alanda da yerine getirmeye devam ediyor. Toplam tüm şirketleriyle 65 bin istihdamla birlikte Türk Hava Yolları, Türkiye'nin 5 büyük istihdam şirketinden de biri haline geldi. Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk 3 şirketten birisi Türk Hava Yolları Kargo'dur. Aşının yayılması ve gelişmesiyle, pandemi sürecinin de yavaş yavaş geriye doğru gideceğini umut ediyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarıma, tüm iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza huzurlarınızda bir kere daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Mutlu bir yıl diliyorum. Mutlu bir 2021 diliyorum. Hastalıklardan, kazalardan, belalardan, afetlerden uzak güzel yıl bir geçsin dileklerimle; bereketli ve sağlıklı bir yıl olsun. Mutlu seneler diliyorum. " açıklamasını yaptı.