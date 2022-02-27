2021 büyümesi açıklanıyor

Pandeminin
dünya ekonomisini alt-üst ettiği 2020'de büyüme performansı sergileyen nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye
'nin, 2021 karnesi bugün açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), Türkiye ekonomisinin geçen yılın son çeyreği ile 2021 yılı büyüme rakamını bugün açıklayacak. Büyümenin son çeyrekte yüzde 9, yılın tamamında ise yüzde 11-11.5 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
G20'NİN LİDERİ OLACAK
Beklenen rakamlar, Türkiye'nin, dünyanın önde gelen 45 önemli ülkesi ve OECD
üyesi ülkeler arasında, İrlanda
ile birlikte 2021'i en yüksek büyüme oranı ile bitirdiğine, G20
ülkeleri arasında ise yılı en yüksek büyüme oranı ile tamamlamış olduğuna işaret edecek. Beklenen büyümenin gerçekleşmesi halinde GSYH TL bazında 7.7 trilyon lira, dolar bazında ise 857 milyar dolar olacak. Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7.4'lük bir büyüme performansına imza atmıştı. Bu hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise enflasyon ve ihracat rakamları olacak. İhracat 2 Mart'ta, enflasyon ise 3 Mart'ta açıklanacak.