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Giriş Tarihi: 29.3.2022 12:20 Son Güncelleme: 29.3.2022 12:25

2021 yılında ihracatın yıldızı Petkim oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
2021 yılında ihracatın yıldızı Petkim oldu

Petkim, 2021 yılında Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre tüm sektörlerin değerlendirildiği “İhracatın Yıldızları” listesinde ilk sırada yer aldı. 2020’de olduğu gibi 2021’de de ihracattaki güçlü pozisyonunu koruyan Petkim, 810,9 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, 2021 yılında da kimya sektörünün "ihracat şampiyonu" oldu. Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) açıkladığı geleneksel "İhracatın Yıldızları" listesinde Petkim tüm sektörler kategorisinde de ilk sırada yer aldı.

810,9 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPTI

Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim, iki yıldır devam eden pandemi süreci ve kısıtlamalara rağmen üretimlerinin aksamaması için yerli üreticilerin ihtiyaçlarına öncelik verdi. Petkim, uzun yıllardır tekrarlandığı gibi 2021 yılında da Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu. İki yıl aranın ardından yeniden sadece kimya değil, tüm sektörlerin arasında birinci olan Petkim, 2021 sonunda dolaylı ve doğrudan toplam 810,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

STAR RAFİNERİ İLE SİNERJİ

SOCAR Türkiye'nin bir diğer iştiraki olan STAR Rafineri entegrasyonu ile sağlanan sinerjiyle üretimini sürdüren Petkim, 2020 gibi 2021 yılında da hijyen ihtiyacının artması ve özellikle ambalaj malzemelerine olan talebin devam etmesi ile kapasite kullanım oranını 2020'deki yüzde 87,9'dan 2021'de yüzde 92,6'ya yükseltti. Petkim ayrıca, 2021 yılını 5,5 milyar TL net kâr rekoruyla kapattı.

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2021 yılında ihracatın yıldızı Petkim oldu
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