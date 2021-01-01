Sanal SIM kartlar akıllı hayat anahtarı

ESIM kullandığımız fiziksel sim kartların yerini alacak yeni bir teknoloji. Türkiye Bilişim Vakfı Yürütme Kurulu Üyesi Dr. R. Erdem Erkul, "Artık mobil cihazlarımızı kullanmak için SIM kart almamız gerekmeyecek. Operatörlerden aldığımız bir kod ile data transferini sağlayabileceğiz. Şu an bu teknoloji Türkiye'nin de dahil olduğu 47 ülkede kullanıma sunulmuş durumda. Türkiye bu teknolojiyi yerli ve milli olarak adapte etmiş ülkeler arasında yer alıyor. Plastik atıklarda inanılmaz bir azalma olacak. Yüzde 70'i nesnelerin interneti dediğimiz akıllı cihazlarımızla kullanılabilecek. Akıllı telefonlar, saatler, arabalar, yüzükler ya da evimizde kullandığımız tüm uygulamalarda kullanılacak. Yüzde 30'u ise tüketici interneti dediğimiz laptop, tablet gibi cihazlarda kullanılmaya devam edecek" dedi.2027 yılında 24.96 milyar dolarlık bir pazar getirisi olacak teknolojinin altını çizen Erkul, "Sanayi üretiminde ciddi bir verimlilik sağlayacak. Tek bir eSIM'i aynı anda telefonumuzda, tabletimizde, laptopumuzda ve arabamızda kullanabiliyor olacağız. Bu üreticiler ve tüketiciler için çok önemli bir faktör olacak. Yerli imkanlar ile adapte edilebilen bu teknoloji çok kıymetli. Bir kaza geçirilmesi halinde eSIM ile acil çağrı ile ambulansa haber verebileceğiz. Akıllı saatimizde bu teknoloji olduğundan internet aramamıza gerek kalmayacak. Bir hastalık durumunda doktorumuza ve ambulansa haber verebilecek teknolojiye sahip olacağız" dedi.ESIM üzerine açıklamalar yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Yüzde 100 yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek" dedi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak, tamamen yerli ve milli olarak üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcılara dijital bir deneyim sunuyor.Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için birden fazla aboneliğe sahip olan kullanıcıların kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor.Türk Telekom'un hem bireysel hem kurumsal müşterileri, mevcut SIM kartlarını bu teknolojiyi destekleyen cihazları için ek ücret ödemeden eSIM ile değiştirebilecekler. Ayrıca kullanıcılar yeni aboneliklerde de eSIM'i tercih edebilecekler.