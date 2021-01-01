Tozkoparan’da 1.500 konutluk örnek dönüşüm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de 1.5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu acil dönüştürmek için gaza basan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tozkoparan'da 1.500 bağımsız bölümü yenilemek için harekete geçti. Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilecek 'Tozkoparan Dönüşüm Projesi'nin 2 ay içinde temeli atılıp, 1.5 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında 62'si dükkan, 1.438 konut dönüşerek hak sahiplerine teslim edilecek. Toplam maliyeti 700 milyon lira olan konutlar için bakanlık yüzde 40 destek sağlayacak.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören'de önceki gün düzenlenen Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, başlatılan projenin örnek olacağının altını çizdi. Tozkoparan'da kaybedecek bir dakika bile olmadığına dikkati çeken Bakan Kurum, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nin bu bölgeye dair raporunu bakanlığa sunduğunu, akademisyenlerin riskli alandaki 84 binayı tek tek incelediğini belirtti. Kurum, binaların kolonlarında düşey çatlaklar bulunduğunu, beton malzemenin elle ufalanacak halde olduğuna dikkati çekti.Bakan Kurum, 1.137 sağlıksız konut bulunduğunu ve bunların 84'ünün hak sahiplerinin, 218'inin de tek katlı gecekondulardan oluştuğunu söyledi. Bakan Kurum, "Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projemizle 62'si dükkan, 1.438'i konut olmak üzere 1.500 bağımsız bölüm yapacağız. Projenin başından sonuna kadar sizleri hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Devlet olarak biz taşın altına elimizi koyuyoruz" dedi.KONUTLARIN her biri için yüzde 40'a varan destek vereceklerinin altını çizen Bakan Kurum, "3+1 daireler için ortalama 220 bin, 2+1 daireler için de ortalama 180 bin lira bedel ödenecek. Bu ödemeler de 15 yıla varan vadelerle kiradan bile az taksitlerle yapılacak. Ödemelere proje teslim edildiğinde başlanacak. Proje bitince yaptığımız daireler 1 milyon liranın üzerinde bir fiyata sahip olacak" dedi. Bakan Kurum, hak sahibi vatandaşlara ilk etapta 5 aylık peşin olarak 7 bin 500 lira kira yardımı, kiracılara da 3 bin lira taşınma yapılacağını söyledi.BAKAN Kurum, İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Türkiye'de 1.5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürdüklerini söyleyen Bakan Kurum, şöyle devam etti: "İstanbul'da 64 riskli alanda 36 bin binada 117 bin bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projemizi yürütüyoruz. İstanbul'da yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak 39 rezerv alanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Son 1 yılda İstanbul'umuzda 15 bin konutun temellerini attık. 10 binlerce konutumuzun projelerini hazırladık. Yine İstanbul'da 50 bin ve 100 bin sosyal konut kampanyasıyla 21 bin 562 sosyal konut üretiyoruz."