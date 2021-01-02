Pandemide kazananlar ve kaybedenler

Koronavirüs dünya çapında iş kaybına ve ekonomik zorluklara yol açtı. Ama kasa yine kazandı. Dünyanın en zenginlerinin servetlerinde devasa artışlar yaşandı. Yani 2020'de milyarderlerin keyfine diyecek yok. Gezegendeki 2 bin 200'den fazla milyarderin yüzde 60'ından fazlası daha da zenginleşti. Üstelik cüzdanlarına devasa boyutta girişler oldu. Sadece en büyük beş kazanan kişinin serveti toplamda 310.5 milyar dolar arttı. Serveti azalanlar ise yüzde 36'da kaldı.Elon Musk, Jeff Bezos, Zhong Shanshan, Dan Gilbert ve Bernard Arnault en çok kazananlar oldu. 110.3 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk en çok zenginleşen isim oldu.Jeff Bezos ise yıl boyunca 67.5 milyar dolar daha zenginleşti. Bu yıl elde edilen kazanımlar muazzam olurken, en zenginler için kayıplar daha mütevazı oldu.Servetleri en çok düşen milyarderler, Meksikalı telekom devi Carlos Slim Helu ve kumarhane patronu Sheldon Adelson'du. 2020 boyunca sadece 5'er milyar dolar kaybettiler. Serveti en çok azalan beş milyarderin kaybı toplamda sadece 23.7 milyar dolar oldu.ABD110.3 milyar dolar136.9 milyar dolarÜnlü yatırımcı Elon Musk, 2020'de milyarderler listesinde tarihi rekor kırarak en büyük yıllık kazancı elde etti. Tesla'nın astronomik piyasa performansının yanı sıra Musk, 12 taksitli tazminatının ilk dört diliminden yararlandı. Mayıstan bu yana da 27.5 milyar dolar hisse senedi opsiyonuyla ödüllendirildi. Firması SpaceX de gelişmeye devam ediyor. 2011'den beri ilk insanlı yörünge görevini başlattı. Kasımda, NASA'dan astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürme izni aldı ve ilk görevini gerçekleştirdi. Forbes, Musk'ın SpaceX'teki hissesinin 20 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.ABD67.5 milyar dolar182.2 milyar dolarBezos listede ikinci sırada yer alsa da hâlâ dünyanın en zengin insanı. Bezos, 1.5 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip Amazon'da yüzde 11.1 paya sahip. E-ticaret devi, birçok mağazanın kapanmaya zorlanmasıyla salgın sırasında eşi görülmemiş boyutlara ulaştı. Şubat ayında iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar taahhüt etti ve kasım ayında çevre kuruluşlarına yaklaşık 800 milyon dolar bağışladı.Çin60.5 milyar dolar62.5 milyar dolarÇinli milyarder Zhong Shanshan, bu yıl iki başarılı halka arz sayesinde milyarderler sıralamasında hızlı bir tırmanış yaşadı. Serveti 2.5 milyar dolardan 62.5 milyar dolara fırladı. Çin'in şişelenmiş su pazarının yaklaşık beşte birine talip olan Nongfu Spring'i kurdu ve başkanlık ediyor. İki şirketten birinin piyasa değeri iki katına çıktı. Diğeri ise 15 kat artış yakaladı.ABD37.1 milyar dolar43.9 milyar dolarOnline mortgage kredisi veren Quicken Loans şirketinin kurucu ortağı olan Dan Gilbert, bu yıl büyük bir halka arzdan da yararlanarak servetine 37.1 milyar dolar ekledi. Quicken Loans'ın ana şirketi Rocket Companies, ağustosta halka açıldı. Gilbert, 2020'nin başındaki servetinin altı katından fazlasına sahip. Gilbert, Amerika'da en büyük spor yatırımcılarından biri.Fransa35 milyar dolar146.3 milyar dolarFransız lüks markası LVMH'nın patronu , Arnault'un serveti yüzde 30'dan fazla arttı. Satışlar genel olarak hâlâ düşüşte, ancak LVMH, Louis Vuitton ve Dior çanta satışlarının özellikle Kovid-19'u kontrol eden Güney Kore ve Çin gibi ülkelerde hızla artması yatırımcıları şaşırttı.Meksika5 milyar dolar58.2 milyar dolarCarlos Slim Helu ve ailesi, Latin Amerika'nın en büyük telekom şirketi olan America Movil'in kontrol hissesine sahip. Salgında işler çok kötü olmasa da, Slim'in net serveti Meksika pezosunun değer kaybıyla birlikte düştü. Dolar karşısında, peso yüzde 26'ya varan düşüş yaşadı. Para birimi daha sonra toparlansa da hâlâ 2019'un sonuna göre daha az değerli.ABD5 milyar dolar35.1 milyar dolarKumarhane endüstrisi için 2020 zor bir yıl oldu. Kumarhane kralı Sheldon Adelson'ın serveti büyük bir darbe aldı. The Venetian ve The Palazzo gibi otellerin sahibi olan Las Vegas Sands'in Başkanı ve CEO'su Adelson'ın, geliri üçüncü çeyrekte önceki yıla göre yüzde 82 azaldı. Ancak yine de koronavirüs aşı haberleri sayesinde Las Vegas Sands'ın hisseleri ekim sonuna göre yüzde 18 artış gösterdi.Çin4.8 milyar dolar8.1 milyar dolarTema parkı işinde olan Sun Hongbin, pandemi başlangıcında kapanmaya ve kapasiteyi düşürmeye gitti. Sun Hongbin tarafından kurulan ve yönetilen Sunac China Holdings, 2017'de Dalian Wanda Group'un tema parklarını satın aldı. Aralık itibarıyla, Sunac'ın hisseleri, Sun'ın servetinin üçte birinden fazlasını yok ederek yıl boyunca yaklaşık yüzde 40 azaldı.Çin4.6 milyar dolar27.7 milyar dolarHui Ka Yan, Çin'in en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden biri. Evergrande Group'un Başkanı Hui, arazi alımlarına yapılan yoğun harcamalar ve elektrikli otomobil işi nedeniyle 128 milyar dolar borcu olduğunu açıkladı. Şirket, nakit yönetimini halka arzla düzeltmeye çalıştı, ancak beklenen sonucu alamadı.ABD4.3 milyar dolar5.6 milyar dolarContinental Resources'un Başkanı ve CEO'su Harold Hamm, yılın başından bu yana servetinin yüzde 43'ünden fazlasını kaybetti. Çünkü martta fiyatı eksiye düşen petrol, endüstriyi derinden salladı. Yasaklar ve seyahat kısıtlamaları, insanların daha az uçup daha az araç kullanmasına sebep olunca petrole olan talep de düştü. Continental Resources'un hisseleri en düşük seviyesinden kısmen toparlansa da, yılın başından bu yana hâlâ yüzde 45 düşüşte.