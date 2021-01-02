Salgın listeyi değiştirdi! THY Avrupa'da ikinci sırada

Koronavirüs salgını nedeniyle 6.1 milyon daha az uçuşun yapıldığı Avrupa hava sahasında,Türk Hava Yolları günlük 623 uçuşla ikinci sırada yer aldı

Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) salgın nedeniyle tarihinin en zor günlerini yaşayan havacılık sektörüne ilişkin 2020 yılına ait verileri içeren raporunu açıkladı.

Buna göre; Avrupalı havayolları, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcıları 56.2 milyar Euro zarar ederken yolcu kaybı ise 1.7 milyar seviyelerinde gerçekleşti. 2019 yılında 11.1 milyon uçuşun yapıldığı Avrupa Kıtası'nda geçen yıl 6.1 milyon uçuş kaybı yaşanarak 5 milyon uçuş gerçekleştirildi.Tarihinin en büyük krizini yaşan sektörde sadece Avrupa'da açıklanmış 191 bin iş kaybı yaşandı. Havacılık sektöründeki iyileşmenin zaman alacağının vurgulandığı raporda aşıların yaygınlaşmasıyla birlikte bu yılın yazına kadar Avrupa havacılığını olumlu yönde etkileyeceği ve istikrarlı bir ilerleme beklendiğinin altı çizildi.

SALGIN LİSTEYİ DEĞİŞTİRDİ



Salgın nedeniyle Avrupa'da en çok uçuş yapan havayolları listesi de değişti. 2019 yılında günlük 2 bin 323 uçuşla listenin başındaki İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi 951 uçuşla yine ilk sırada yer alırken 2019 yılında günlük bin 331 uçuş ortalaması ile dördüncü sırada yer alan Türk Hava Yolları 623 uçuşlar ikinci sıraya yükseldi.



Tam kapasite ile hizmete girdiği 2019 yılında dünyanın en önemli havacılık aktarma merkezleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı da 2020 yılında günlük 504 uçuş ortalamasıyla Avrupa'daki ilk 5 havalimanı arasında yer aldı.