Sığınağı daireye çevirene ceza

Arnavutköy Taşoluk'taki S.S. Marmara Tankçıları Yapı Kooperatifi üyelerinin şikayetleri üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme yapmış, savcılık da dava açmıştı. Kooperatifin yapı ruhsatında ortak alan olarak geçen bodrum kattaki sığınak ve depoları meskene çevirip satan kooperatif başkanı Mehmet Şencer ile buna onay veren eski belde belediyesinin fen işleri müdürü Şerafettin Yüzüak "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanıyordu. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı.Mahkeme heyeti, her ne kadar resmi belgede sahtecilik suçundan dava açılsa da Şerafettin Yüzüak'ın görevi kötüye kullanma, Mehmet Şencer'in de görevi kötüye kullanmayı azmettirme suçlarını işlediğine karar verdi. Ancak 2008 yılında gerçekleşen olayın üzerinden 12 yıl geçmesi nedeniyle zamanaşımı süresi dolduğundan, bu suç bakımından davanın düşmesine karar verildi.Mahkeme heyeti, kooperatif başkanı Mehmet Şencer'i, şikayetçi olan kooperatif üyelerine karşı dolandırıcılık suçundan ise 7 yıl 3.5 ay hapis ve 4 bin 375 gün adli para cezasına çarptırdı.Tutuksuz yargılanan Şencer hakkında, karar kesinleşinceye kadar, yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Öte yandan, mahkemenin karar tutanağında şikayetçilerden Bahri Mutlu ve Kadir Işık'ın yargılama sürecinde öldüğü kaydedildi.Dava dosyasında, Taşoluk Belde Belediyesi'nin imar planına göre inşa halindeki binaların bodrum katlarındaki sığınak ve depo alanlarının meskene çevrildiği belirtiliyor. Tadilat projelerine dayanarak sığınak ve depo katlarını bağımsız bölüme çeviren kooperatif başkanı Şencer'in buraları önce üyelere tahsis ettiği, daha sonra da başkalarına sattığı belirtiliyor.