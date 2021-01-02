SON DAKİKA HABERİ! Emekli ocak zammı belli oluyor! İşte emekli, memur ve doktorların yeni maaşı...

Emekli ocak zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi maaşındaki Ocak artışını pazartesi günü öğrenecek. Beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7.96, memura, memur emeklisine, yaşlıya ve engelliye ise yüzde 6.96 zam olabilecek. Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için bu ay zam ayı. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar gelirlerinde yaşanacak artışı pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle öğrenecek.
2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.
6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyarken, buna göre yeni gelirler şöyle olacak:
EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 3.978 TL
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.
DOKTORA 2.808 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.
YAŞLIYA 761 TL
65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 607-911 TL
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 607,50, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 911,24 liraya yükselecek.