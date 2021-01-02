SON DAKİKA HABERİ! Emekli ocak zammı belli oluyor! İşte emekli, memur ve doktorların yeni maaşı...

Emekli ocak zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi maaşındaki Ocak artışını pazartesi günü öğrenecek. Beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7.96, memura, memur emeklisine, yaşlıya ve engelliye ise yüzde 6.96 zam olabilecek. Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için bu ay zam ayı. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar gelirlerinde yaşanacak artışı pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle öğrenecek.