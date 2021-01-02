Türkiye’nin yeni gaz üssü Filyos Limanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Filyos'ta karaya çıkacağını açıklaması, kentte heyecanla karşılandı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, 2020'nin zor bir yıl olduğunu belirterek, "Zonguldak, kömürüyle Türkiye'nin sanayi devriminin gerçekleştirilmesine katkılar vermiştir. Bu defa yeni yapılan doğal gaz keşfiyle birlikte Zonguldak doğal gazıyla inşallah Türkiye ekonomisine can verecek" değerlendirmesinde bulundu.