Salgın listeyi değiştirdi THY Avrupa’da ikinci sıraya çıktı

AVRUPA sahasındaki hava trafiğini yöneten Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 2020 yılı raporunu açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 6.1 milyon daha az uçuşun yapıldığı Avrupa hava sahasında, listeler değişti. Buna göre 2019'da günlük bin 331 uçuş ortalaması ile dördüncü sırada yer alan THY 623 uçuşla ikinci sıraya yükseldi. İstanbul Havalimanı da 2020'de günlük 504 uçuş ortalamasıyla Avrupa'daki ilk beş havalimanı arasında yer aldı. Öte yandan THY, resmi otoritelerce alınan karar uyarınca İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu, Türkiye çıkışlı İngiltere varışlı uçuşların ise devam ettiğini açıkladı.