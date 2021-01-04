2020’de yatırımcısına kazandırdı

BORSA İstanbul'da işlem gören spor şirketleri geçen yıl yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul'da spor endeksi 2020'de yüzde 92.2 değer kazandı. Analistler, salgın, kulüplerin mali yapılarının kötü olması gibi olumsuz etkenlere karşın spor şirketlerinin yıl genelinde hisse senedi piyasalarında başarılı bir performans sergilediğini ifade etti. Fenerbahçe Futbol AŞ, 2020'de yüzde 104.3 prim ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray Sportif geçen yıl yüzde 99.5 değer kazandı. Trabzonspor hisseleri yüzde 90, Beşiktaş ise yatırımcısına yüzde 64.9 kazandırdı.