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Giresun serbest piyasasında 2021 yılına 23,50 liradan başladı

Giresun serbest piyasasında bir kilogram 23,50 liradan işlem görüyor.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 12:47 ABONE OL
Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı 2021 yılına 23,50 liradan başladı

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Ağustos 2020'de yeni mahsul fındığın kilogramının sezona 22 lira fiyatla başladığını söyledi.

Sezon içerisinde pazarda rakamın 26 liraya kadar yükseldiğini belirten Bölük, son haftalarda ise 23,50 liraya kadar düştüğünü ve burada sabitlendiğini ifade etti.

Bölük, serbest piyasada bir kilogram fındığın yeni yıla 23,50 liradan başladığını kaydederek, çiftçilerin bu sezon ürünlerine sahip çıktığını, pazara ihtiyaçları ölçüsünde fındık indirdiğini sözlerine ekledi.

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Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı 2021 yılına 23,50 liradan başladı
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