Son dakika | Dünyaca ünlü milyarder Jack Ma ile ilgili şok iddia! Tam 2 aydır...

En son kasımda programın çekimlerine katılan milyarder iş adamı, o zaman bu yana kamunun önüne çıkmadı.

Çin'in en zengin insanlarından ve önde gelen girişimcilerinden biri olan iş adamının, o günlerde Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirdiği bir konuşmanın ardından ortadan kaybolduğu iddia ediliyor.