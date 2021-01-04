Terk edilen dokuz uçak satışa çıkıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çoğu iflas eden havayolu şirketlerine ait, uçuş ömrünü tamamlamış değişik tipteki dokuz uçağı toplam 3 milyon 70 bin TL muhammen bedelle açık ihale usulü satışa çıkaracak. Türk sivil havacılık tescilinden düşülerek hurdaya ayrılan uçaklar için 14 Ocak günü saat 14.30'da DHMİ Genel Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak ihale şartnamesi ve satış protokolü DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan 250 TL karşılığında temin edilebilecek.Uçaklar arasında Cargo Air Transport şirketine ait Türk sivil havacılık tesciline giren tek Antonov An-12 tipi uçak da bulunuyor. 1994'te alınan ve kısa bir süre uçtuktan sonra 25 yıla yakın havalimanında bekleyen TC-KET kuyruk tescilli uçak 210 bin TL muhammen bedelle satışa çıkacak. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 2004'te uçuşlarına son veren Bosphorus European Airways'in üç adet Airbus A300 tipi uçağının her biri ise 550 bin liraya satışa çıkarıldı. Tarhan Tower Airlines'a ait MD-82 tipi iki uçak da 300'er bin liraya satışa sunulacak. TC-CHY tescilli Piper tipi uçak 80 bin TL'ye, TC-MHK tescilli Chessna tipi uçak ise 30 bin TL'ye satılacak. Saga Airlines'e ait Airbus 310 tipi uçağı için ise belirlenen fiyat da 500 bin TL.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçakların hurdaya çıkarılarak satılabilmesi için yasal düzenleme yapmıştı. Tebliğ edilmesine rağmen sahipleri veya işleticileri tarafından bulunduğu havaalanından kaldırılmayan uçakların, hurda olarak satışının yapılacağı karara bağlanmıştı. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren beş yıl içinde müracaatları halinde hak sahiplerine iade edilecek. Müracaat olmazsa söz konusu bedel genel müdürlük bütçesine gelir kaydedilecek.