İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, TUGVA İcathane ve T3 vakfı kurumlarının destek verdiği Baybars robotik ayaklara dönüşebilen tekerleklere sahip 'yerli' ve 'milli' insansız kara aracının ilk prototipi üretildi.



Mühendis ve tasarımcılardan oluşan 4 kişilik ekip tarafından 1.5 yılda üretilen BAYBARS, tasarlanan tekerlek yapısı ve iletişim sistemiyle ön plana çıkıyor. BAYBARS özgün tasarımı sayesinde göreve göre robotik kol, ateşli silah mekanizması, hassas ses dinleme kulesi gibi parçalar kolayca takılabiliyor. Güçlendirilmiş yürüyüş sistemleri ile araç, arazi ve yol koşullarında üstün performans özellikleri sergiliyor.





''GENİŞ KULLANIM ALANI SUNUYOR''



Ayaklara ve yüzgeçlere dönüşebilen tekerlekli modüler sistemi ile milli savunma alanında keşif, gözetleme, bomba imha, öncülük ve gerektiğinde düşmanı etkisiz hale getirme faaliyetlerinin yanı sıra afet ve arama kurtarma çalışmalarında ve uzay endüstrisi ile çeşitli alanlarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Tekerlekleri kapalı konumda iken düz arazileri hızlı ve kolay bir şekilde aşabilen BAYBARS'ın, engebeli arazilerde ise tekerleklerinin açılarak ayaklara dönüşmesi hareket ve manevra kabiliyetini arttırıyor. 360 derece hareket kabiliyetli olan BAYBARS kara aracı olarak tasarlansa da Amfibik yani suda hareket etme özelliği de bulunuyor. 7 kilogram ağırlığı ile taşınabilir bir insansız kara aracı olan BAYBARS'ın 4 elektrikli motoru bulunuyor. Kesintisiz 2 saat boyunca görevini icra edebiliyor. Ayrıca elektrikli olması sayesinde çok düşük termal iz özellikleri gösteriyor.



''ARTIRILABİLİR İLETİŞİM MENZİLİ''



BAYBARS'ın bir diğer özgün özelliği olan wi-fi sinyallerinin kesintisiz bir şekilde ulaştırmasını sağlayan ayrılabilir mesh yönlendiricileri mobil robotun üzerine yer alıyor. Uzaktan kumanda ile takip edilen mobil robot kapalı alanlarda hareket ederken, sinyalin azaldığı noktalarda üzerinde konuşlanan wi-fi yönlendiricileri istenen yere bırakarak yoluna devam edebiliyor. Böylece iletişimin kesileceği ya da zayıflayacağı noktalara araç üzerinde bulunan wi-fi mesh yönlendiricileri bırakarak bir iletişim zinciri kuruyor. Bu şekilde kapalı alanlarda iletişim kaybının önüne geçiliyor. Tasarlanan sistem, mobil robotun üzerinde taşıdığı wi-fi yönlendiriciler ile kendine özgü bir iletişim mesh ağını kuruyor. BAYBARS ile sesli ve görüntülü iletişim kurulabiliyor. Uzaktan kontrol edilen insansız kara aracı BAYBARS, 1080p gece görüş kamerası sayesinde her koşulda göreve yapabiliyor. Seri üretim için yatırım görüşmeleri devam eden insansız kara aracı BAYBARS'a ait iki ulusal patent başvurusu yapıldı.