Alkollü içkilere ÖTV zammı geldi

Alkollü içkilere vergi zammı geliyor. Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artırıldı. Vergideki artışın fiyatlara yansıması bekleniyor. Biradaki maktu ÖTV tutarı 2.0442 TL'den 2.3933 TL'ye, rakıdaki ÖTV 279.29 TL'den 326.99 TL'ye çıkartıldı. 70'lik rakıdan alınan vergi 15.76 TL artacak. Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81.38 TL'den 95.29 TL'ye yükseltildi. Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.3747 TL'den 0.4386 TL'ye, maktu vergi tutarı ise 0.5008 TL'den 0.5863 TL'ye çıkartıldı. 70'lik rakıdan alınan 78.20 TL ÖTV, zamla 91.56 TL'ye çıkacak.