Birleşme ve satın almada tarihi rekor

DELOITTE Türkiye yayınladığı2020 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu'na göre 2020'de birleşme ve satın alma piyasası pandemiye güçlü bir cevap verdi. Türkiye'de 2020'de tüm zamanların en yüksek işlem sayısı olan 304 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, işlem hacmi yüzde 70 artışla 9 milyar dolara ulaştı. 2020'de yabancı yatırımcıların işlem hacmi yüzde 35 artarak toplam yıllık işlem hacminin yüzde 52'sini oluşturdu. İşlem hacmine, Türkiye birleşme ve satın alma tarihinin ilk "unicorn" işlemi Peak Games ile Varlık Fonu'nun Turkcell yatırımı damga vurdu. Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Kıvanç Çıdam, "2019'daki düşüşün ardından 2020'de yatırımcı ilgisi önemli ölçüde canlandı. Son iki çeyrekte yaşanan yatırımcı ilgisi, önümüzdeki yıl işlemlerin daha da artacağına dair olumlu bakış açımızı destekliyor" şeklinde konuştu.Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Direktörü Özlem Ulaş "Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye güvenini koruduğunu görüyoruz. Her zamanki gibi Batılı yatırımcılar yabancı yatırımcı işlemlerinde öne çıktı" dedi. Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Direktörü Duygu Doğançay ise, "Son dönemde Türk Lirası'ndaki dalgalanma, Türk şirketlerinin değerlemelerini uluslararası yatırımcılar için daha cazip hale getirdi" değerlendirmesini yaptı.