Son Dakika Haberi: Yeni görev Hakan Aran'a mı verilecek? İş Bankası Genel Müdürü görevden ayrıldı! Hakan Aran kimdir?

İş Bankası'nda son dakika görev değişikliği! İş Bankası Genel Müdürü görevden ayrıldı! İş Bankası'nda stajyer olarak başlayan Hakan Aran, yaklaşık 30 yıldır aynı bankada görevine devam ediyor. 2005 yılında BT bölümü Müdürlüğüne atanan Hakan Aran daha sonra İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu. Peki, İş Bankası'nda yeni genel müdür olması beklenen Hakan Aran kimdir ve kaç yaşında?

HAKAN ARAN'IN HAYATI

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