Ege Bölgesi’nin 2020 ihracatı 19.6 milyar dolar

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, yüzde 67'lik ihracat artışıyla 28 milyon 648 bin dolar döviz geliri elde ederek, Aralık ayında ihracatını en fazla artıran birlik oldu. Yaş meyve sebze ihracatı 2020'de yüzde 28 artışla 346 milyon dolar tutarında gerçekleşirken, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 12 artışla 693 milyon dolara yükseldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 1 milyar 39 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, 17'lik artışla 2020 yılının artış rekortmeni oldu. EYMSİB'in Aralık ayı ihracatı ise 106 milyon dolar.

ŞAMPİYON HAZIR GİYİM

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2020 yılında Türkiye'ye 1,3 milyar doları kazandırarak zirveye ortak oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin Aralık ayı ihracatı 129 milyon dolar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Aralık ayı ihracatı ise yüzde 14 artışla 112 milyon dolar.

1 MİLYAR DOLARA YAKIN SU ÜRÜNLERİ İHRACATI

Aralık ayında yüzde 33'lük ihracat yükselişiyle 103 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 2020 yılında ihracatını yüzde 4 artışla 984 milyon dolara taşıdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, pandemi 2019 yılı Aralık ayında en büyük ihraç pazarı Çin'de ortaya çıkınca pandeminin etkilerinin en erken hisseden birlik olmuştu. 2020 yılında 931 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Aralık ayı ihracatı ise 77 milyon dolar.

884 MİLYON DOLAR TÜTÜN İHRACATI

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütünde 2020 yılı, 2019 ile başa baş geride bırakıldı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin 2020 ihracatı 884 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı ihracatı ise yüzde 24 yükselişle 96 milyon dolar. Aralık ayında 69 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 2020'de 846 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 645 milyon dolara ulaştı. Aralık ayında ise 56 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı. EİB bünyesinde 2019 yılını ihracat artış rekortmeni olarak geride bırakan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını 2020'de yüzde 14'lük artışla 505 milyon dolara taşıdı. Böylelikle 2020 yılı için belirlediği 500 milyon dolar ihracat hedefini aşmış oldu. Aralık ayı ihracatı ise yüzde 25 yükselişle 45 milyon dolar. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı ise yüzde 6 artış göstererek 240 milyon dolarla 2020 yılını geride bıraktı.

DERİDE DİJİTALLEŞME ATAĞI

Yüzde 8'lik ihracat artışıyla Aralık ayında 17 milyon dolarlık döviz geliri elde eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 2020'de 159 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Türkiye'nin ve dünyanın ayakkabı, çanta, deri saraciye ve deri konfeksiyon sektörlerine yönelik ilk dijital fuarı Shoedex2020 ile pandemiye damga vuran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 2020'de 129 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Aralık'ta ise yüzde 3'lük yükselişle 12 milyon dolarlık ihracatı Türkiye'ye kazandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Pandeminin dünya ekonomisini ağır bir şekilde sarstığı 2020, bir tarafta ticaret savaşlarının devam ettiği diğer tarafta ise 15 Asya-Pasifik ülkesinin RCEP anlaşmasıyla oluşturduğu serbest ticaret bloğu ile tedarik zincirleri için yeni önlemlerin alındığı, iklim krizi diplomasilerinin sıklaştığı, AB-Çin arasındaki yeni yatırım anlaşmasının yapıldığı birçok önemli gelişmeye sahne oldu. Brexit sürecinin sona ermesi ve Türkiye-Birleşik Krallık arasında ticaretimizin devamlılığını sağlayan STA'nın imzalanması da ikili ilişkilerimizde yeni bir dönemin kapısını araladı. Bütün bu gelişmeler bize gösteriyor ki mevcut pazarları korumak ve büyütmek kadar rekabetin her geçen gün değiştiği yeni pazarlara girmek de doğru bir stratejiyle mümkün. Artık değişim, reform ve yenilenme zamanı." dedi.

2021 HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR

Ege İhracatçı Birlikleri'nin en zorlu koşullar altında dijitalleşmede gösterdiği güçlü performansla yeni kanallar yaratarak, yeni iş birlikleriyle 2020 yılını geride bıraktığını söyleyen Eskinazi şöyle devam etti: "Pandeminin etkili olduğu 2020 yılında EİB'nin ihracatındaki düşüş yüzde 2 ile sınırlı kaldı. Özellikle Aralık ayı EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 11 tanesinin ihracatını artırdığı, tarım sektörlerinde yüzde 16, sanayi sektörlerinde ise yüzde 14 gibi yükselişlerin yaşandığı bir aydı. 2020'de hem tarım hem sanayi sektörlerimizle gerçekleştirdiğimiz sanal fuarlarla, sanal sektörel ticaret heyetleriyle Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atarak farkındalık yaratan yeniliklere öncü olduk. 2020 yılında ihracatçılarımız 216 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı. 2020 için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefine, 2021 yılında dijitalleşme, lojistik, Ar-Ge, yeşil üretim, tasarım, inovasyon eksenli ihracat stratejimizle ulaşacağız."