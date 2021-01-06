Kartlı harcamalar ilk kez 1 trilyon lirayı geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Pandemetre 2020 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışveriş tutarı 1 trilyon 61 milyar liraya ulaştı. 2020'de 23 sektörün 15'i, banka ve kredi kartları ile yaptıkları satışlarda bir önceki yılı geride bıraktı. Seyahat acenteleri, hava yolları, konaklama, kuyumculuk ve yemek sektörlerinde yapılan kartlı harcamalar ise geriledi. Geçen yıl kart harcamaları en çok artan 5 sektör yüzde 81 artışla elektrik-elektronik eşya, bilgisayar, yüzde 52 artışla müteahhitlik işleri, yüzde 41 artışla market ve alışveriş merkezleri, yüzde 35 artışla yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye ve yüzde 31 artışla telekomünikasyon oldu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2021'e umutla girdiklerini ifade ederek, "Sanayi sektörlerimizde ve dış talebe dönük çalışan firmalarımız için 2021'in bir atılım yılı olacağına inanıyoruz" dedi.