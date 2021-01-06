‘Turizm çalışanları acil aşılansın’

TRAVEL Turkey İzmir Fuarı, bu yıl 25-27 Şubat tarihleri arasında sanal ortamda yapılacak. Fuarda görüntülü B2B görüşmeleriyle yeni iş bağlantıları kurulacak. Fuarın sloganı "Yeni Dönemin Dijital Rotası", teması ise "Patara Antik Kenti" olacak. Fuara dair görüşlerini düzenlenen online basın toplantısında paylaşan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, aşılama çalışmalarına dikkat çekerek, "Turizm sektöründe çalışanların, acil aşılanması gerekenlerden sonra ilk aşılanması gereken grup olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı'na müracaat ettik" dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır da turizm sektörü için aşılamanın büyük önem taşıdığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmirli yazılımcıların geliştirdiği bir dijital altyapıyla kentteki fuarları sanal ortama taşıdıklarını söyledi. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de Travel Turkey'in fuarlar kenti İzmir'in marka etkinliklerinden biri olduğuna dikkati çekti.