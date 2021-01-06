Yeni kurulan fabrika Ortadoğu’ya ihracata başladı

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarımsal ve içme suyu boru sistemleri alanında üretime başlayan fabrika, 9 milyon TL yatırımla iç piyasanın taleplerini karşılamanın yanı sıra Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapmaya başladı.

Doğu ve Güneydoğu illerine İşsizliğin azaltılmasına yönelik devlet destekli teşvikler meyvesini yavaş yavaş vermeye başladı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık bir yıl önce 29 parselin sanayicilere tahsis edilmesinin ardından fabrikalar tek tek kurulup üretime başladı. Üretime başlayan firmalardan biri olan Özeller Plastik fabrikasını 50 kişinin istihdamı sağlandı. İç piyasanın taleplerini karşılamanın yanı sıra Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapmaya başlayan fabrikayı gezen Batman Valisi Hulusi Şahin, İşletme sahibi Mehmet Özel'den üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra, yerli ham madde ile üretim yapmanın önemini vurgulayarak, tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tarımsal sulamanın yanı sıra, Belediye ve İl Özel İdarelerince kullanılan P100 içme suyu alt yapısında kullanılan plastik boru ile ek bağlantı elemanlarının üretimini yaptıklarını belirten tesis sahibi Özel, tesis ve makine parkuru için yaklaşık 9 Milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Fabrika ziyaretine Vali Şahin'e İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hıfzullah Özoğul, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Remzi İnsel ve Mehmet Hadi Yalçın ile OSB Müdürü Zeynep Akbel eşlik etti.