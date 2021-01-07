82 milyon yolcu havayolunu kullandı

Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, Türkiye bu süreci en başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldı. Türkiye genelindeki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 50 milyonu iç hat olmak üzere 81.6 milyon olarak gerçekleşirken İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı ise 23.4 milyon olarak gerçekleşti



KORONAVİRÜS SÜRECİ İYİ YÖNETİLDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, Türkiye bu süreci en başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve salgının başlangıcından itibaren alınan etkili önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda yolcular hava yolunun kullanma imkanı buldu.



50 MİLYON KİŞİ İÇ HATLARI KULLANDI



Buna göre; geçen yıl Türkiye genelindeki havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 575 bin 262, dış hatlarda 280 bin 571 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 57 bin 247 uçağa hizmet verildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 49 milyon 621 bin 174 dış hat yolcu trafiğinin 31 milyon 986 bin 25 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 81 milyon 657 bin 70 olarak gerçekleşti.



2,5 MİLYON TON YÜK TAŞINDI

Geçen yılın 12 aylık dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 502 bin 265 ton, dış hatlarda 1 milyon 901 bin 694 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 403.959 tona ulaştı.Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının on iki aylık döneminde 37 bin 428 uçak trafiği oldu. Böylece Atatürk ve İstanbul havalimanlarında aynı dönemde toplam 223 bin 070 uçak trafiği gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NI 23.4 MİLYON YOLCU KULLANDI



İstanbul Havalimanında aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 796, dış hatlarda 11.147 olmak üzere toplamda 14.943 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 399.188, dış hatlarda 1.276.000 olmak üzere toplamda 1.675.188 yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanında on iki aylık sürede ise 185 bin 642 uçak ve 23 milyon 409 bin 132 yolcu trafiği gerçekleşti.