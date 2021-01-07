Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika haberi: Kıdem tazminatında rakam yükseldi!

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haberi: Kıdem tazminatında rakam yükseldi!

haberi...Milyonlarca işçinin alacağı kıdem tazminatının tavanı yükseldi. Bu yıl ilk 6 ayda alınacak tavanı kaç lira oldu., kimler bu parayı alabilecek? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? İstifa edenler tazminat alabilir mi? gazetesi yazarı cevapladı...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 7.1.2021 07:11 Son Güncelleme: 7.1.2021 07:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında rakam yükseldi!

... Yeni yıl ile birlikte işçilerin alacağı kıdem tazminatının tavanı da yükseldi. Buna göre 2020 yılında 7.117,17 TL olan tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükselmiş oldu. 30 hazirana kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 521,69 lira oldu. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 71 bin 171 liradan 76 bin 388 liraya yükseldi. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu tavanı aşamıyor. Bu da memur maaşlarına endeksli. Bu ay memur maaşı zamlandığı için bu tavan da yükseldi.

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında rakam yükseldi!

EN AZ 1 YIL ÇALIŞMAK GEREKİYOR

almak için bazı şartlar gerekiyor:
*Kıdem tazminatı alabilmek için son iş yerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.
*İstisnalar hariç işyerinden kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmak gerekiyor.

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında rakam yükseldi!

İSTİFA EDENE DE TAZMİNAT

* alabilmek için istifa etmemek gerekiyor. Ancak bazı durumlarda kendi isteği ile ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor.
1) Askere gidecek olan erkek çalışanlar son 1 yıldır aynı işyerinde olmak şartıyla tazminat alabiliyor.
2) Yeni evlenen kadın çalışanlar evliliğin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılarak tazminat alabiliyor
3) Emekliliği gelen çalışanlar emeklilik için ayrılarak tazminat alabiliyor
4) 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl 3600 gün doldurmuş olduklarına dair yazı alarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor
5) 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar 25 yıl 4500 gün, ya da 7 bin günü tamamlayarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor
6) İş kanunu 24. Maddesi gereğince haklı fesih ile iş akdini sona erdirenler de tazminatlarını alarak ayrılabiliyor

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında rakam yükseldi!

TAZMİNAT HESABINDA GİYDİRİLMİŞ ÜCRET

hesaplanırken son brüt maaş üzerinden ödeme yapılıyor. Her yıl için bir brüt maaş olmak üzere çalışılan süre kadar hesaplama yapılıp ödeniyor. Kıdem tazminatından damga vergisinden başka kesinti yapılamazken, taksit ya da ödeme erteleme de olmuyor. Kıdem tazminatına esas teşkil eden brüt ücreti artırmak mümkün. Bunun için yıl içinde düzenli olarak yapılan ödemeler de (ikramiye, makam tazminatı, yemek parası gibi…) brüt ücrete ekleniyor. Böylece tazminat giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Burada ödemenin düzenli olması gerekiyor.

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında rakam yükseldi!

30 HAZİRANA KADAR UYGULANACAK TAVAN

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Mevcut tavan : 7.117,17 TL
Yeni tavan : 7.638,86 TL
Artış oranı : Yüzde 7.33
Zam farkı : 521,69 TL
En düşük tazminat: 3.577,50 TL

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında rakam yükseldi!

İŞTE ASGARİ ÜCRETLİNİN TAZMİNATI

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika haberi: Kıdem tazminatında rakam yükseldi!
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