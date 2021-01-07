THY’den öğrencilere özel uçuş programı

TÜRK Hava Yolları (THY) öğrenciler için dış hatlarda ayrıcalıklı bir program hazırladı. Programla öğrenciler dünyanın 5 kıtasındaki yüzlerce noktaya daha uygun fiyatlar ve kendilerine özel hizmetlerle uçacak. Program, doktora eğitimi de dâhil olmak üzere 12-34 yaş arası yolcuların tüm öğrencilik yaşamını kapsayacak şekilde planlandı. Öğrenciler 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapacakları uçuşların biletlerini 15 Şubat 2021 tarihine kadar satın alırsa lansmana özel yüzde 20'ye varan indirimlerden faydalanabilecek.