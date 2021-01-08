Dolar 5 ayın en düşük seviyesinde 7.24 TL

Ekonomi ve yargıda reform söylemlerinin ardından Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için attığı kararlı adımlarla son iki ayda yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Türk varlıklarında ralli devam ediyor. Dün 7.24 TL ile 5 ayın en düşük seviyesini görüp öğleden sonra tekrar 7.30'u geçen dolarda 6 Kasım'dan bu yana yaşanan düşüş yüzde 15.5'e ulaştı.Euro ise dün 8.89 ile yaklaşık 4 ayın dibine indi. Euroda da 6 Kasım'dan bu yana yaşanan kayıp yüzde 12.8 oldu. Öte yandan Türkiye'nin risk primi de 6 Kasım'dan bu yana yüzde 42 düşerek pandemi öncesi seviyeye geriledi. Son iki ayda Türkiye risk primi en çok düşen ve parası en fazla değer kazanan ülke oldu.Merkez Bankası'nın attığı adımlar sayesinde yabancı güveninin geri kazanılmasıyla birlikte ilgi odağı haline gelen Borsa İstanbul, rekorlara her gün yenisini ekliyor. Endeks dün de 1.519 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. 41 günde 28 kez rekor kıran borsa, son 12 gündür aralıksız zirve yapıyor.Türk Lirası'nın son 2 ayda sergilediği performans, dünya devi bankalarla yatırım kuruluşlarının da radarına girdi. Öncki gün HSBC ve UBS'in kurun 7 TL'nin altına ineceği tahminlerinin ardından bir açıklama da Credit Suisse analistlerinden geldi. Hazırlanan raporda, dolar/ TL paritesi için yapıcı görünümün devam ettiğinin altı çizildi. Bu kapsamda yakın vadeli hedefin 7 TL'ye revize edildiği vurgulandı.Hisse senedi ile tahvilbono piyasasına 6 Kasım'dan sonra başlayan yabancı girişi devam ediyor. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre, yabancılar 25-31 Aralık haftasında 93.7 milyon dolarlık hisse senedi, 35.1 milyon dolarlık tahvil-bono alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar 6 Kasım'dan bu yana hissede 1 milyar 575 milyon dolarlık, tahvil-bonoda ise 2 milyar 610 milyon dolarlık net alım yapmış oldu.ABD'de, Donald Trump'ı destekleyenlerin Kongre'ye düzenlediği baskının piyasalara etkisi sınırlı olurken, hisse bazında tarihi hareketler yaşandı. Silah üreticisi Smith&Wesson'un hisseleri yüzde 19 yükselerek 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Vista Outdor yüzde 15.2, Sturm Ruger yüzde 12 yükseldi. Ateşli silahlara talebin önümüzdeki dönemde artacağına ilişkin beklentiler yükselişte etkili oldu. ABD borsalarında ise büyümeyi destekleyen politikaların devam edeceğine yönelik beklentiler, endekslerin tutunmasını sağladı.Yabancının reform ajandasına güvendiği bir ortamda Türk varlıklarının genel iyileşme trendini koruduğuna dikkat çeken Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "Kasım ayı başından beri oluşan pozitif ayrışma sürecinde Türk varlıklarındaki mevcut durum önümüzdeki sürece de hakim olabilir. Kur, uzun bir aradan sonra 200 günlük hareketli ortalaması altına gerilemiş durumda, geri çekilme etkisini muhtemelen izlemeye devam edeceğiz. Borsada, TL bazında zirvede olmamız yükselişin sonuna yaklaşıldığı anlamına gelmiyor. Yüksek getiri cazibesi ve artan güven unsuru ile portföy girişlerinin devam etmesini bekliyoruz" dedi.Öte yandan 25-31 Aralık haftasında döviz hesapları 850 milyon dolar artan yerli yatırımcılar, ABD'de önceki akşam yaşanan gelişmelerin ardından satışa başladı. ABD'de karışıklığın artarak devam edeceği beklentisiyle Kapalıçarşı'da dün döviz satışları hızlandı. Birçok yatırımcının, "Zararın neresinden dönülürse kârdır" anlayışıyla satışa geçtiğini belirten uzmanlar, "Trump'ın görevi teslim etmesi söz konusu olsa bile ülkedeki bölünmüşlüğün çatışmaya dönme ihtimali oldukça yüksek. Bu nedenle dolardan kaçışın 2021'de de hızlanması ihtimaller arasında" değerlendirmesinde bulundu.