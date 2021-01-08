Üretimde tasarruf ve kalite kontrolü

PANDEMİ döneminde kesintisiz üretim için teknoloji devreye girdi. Üretimin durmadan devam etmesi, kalite kontrolünün insan hatalarına bağlı olmadan sürekliliğin sağlanması için yapay zekâ teknolojisi gibi çözümler öne çıktı. Sonuçta kalite kontrolünü yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknolojisi konusunda uzmanlaşan girişimler öne çıkmaya başladı. Dijital pazarlama çağında kalitenin kontrolden çıkması bir markaya büyük zarar verebilir. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un 8'inci dönem girişimleri arasında yer alan ProcessEye Studio, yapay zekâ tabanlı görüntü işlemesi ile kalite kontrol çözümü olarak üretim sektöründe süreci hızlandırıyor. Yani üretimde çarkların işlemesini sağlarken, maliyeti de düşürüyor.ProcessEye Studio, üretim şirketlerinin yapay zekâ tabanlı görüntü işleme sistemleri geliştirebilmelerini sağlayan SaaS üretim ve kalite kontrol çözümü olarak dikkat çekiyor. ProcessEye Studio ile firmalar, üretim süreçlerini iyileştirip, kalite kontrol süreçlerini geliştirebiliyor, üretim maliyetlerini azaltabilmeleri için hiçbir yazılım ve kodlama bilgisine sahip olmadan kendi sistemlerine entegre edebiliyorlar. İhracat yapan kurumlar, müşteri memnuniyetine değer veren markalar, kalite kontrolü için hız ve hata oranını düşüren çözümlere yatırım yapmaktan çekinmiyor.