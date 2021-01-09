34 CarrefourSA mağazası Migros olacak

Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazası için sözleşme imzaladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, CarrefourSA tarafından işletilmekte olan 34 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 07.01.2021 tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, mağaza adedinin, mağaza lokasyonlarının ve devir bedelinin uyarlamaya tabi olduğu, Rekabet Kurulu onayının ardından kesinleşeceği ve gerekli açıklamanın yapılacağı ifadelerine yer verildi. CarrefourSA'dan yapılan açıklamada ise, "Temel önceliğimiz müşterilerimize en doğru şekilde hizmet ve ürün sağlayabilmektir. Bu hedef doğrultusunda şekillenen yatırım ve büyüme stratejisi verimlilik odağıyla devam edecektir" denildi.