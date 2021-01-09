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Anlık ödeme uygulaması FAST devrede

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Anlık ödeme uygulaması FAST devrede
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7 gün 24 saat anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından dün itibarıyla kullanıma açıldı. TCMB'den yapılan açıklamada, FAST Sistemi ile elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de kullanıma sunulduğu belirtildi.
FAST Sistemi'nin yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecektir" ifadelerine yer verildi.
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Anlık ödeme uygulaması FAST devrede
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