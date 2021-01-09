Şikago’da Türkiye Ticaret Merkezi açıldı

ABD'ye ihracat yapmak isteyenlere sürekli teşhir ve irtibat ofisi olarak hizmet verecek olan Türkiye Ticaret Merkezi Ofisi dün Şikago'da hizmete açıldı. Merkez, Türk ürünlerinin ABD'de satışının artırılması için faaliyet gösterecek. Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2020 yılında ihracat rekoru kırdığı 44 ülke arasında ABD'nin birinci sırada yer aldığını belirterek, "Şimdi ise önemli olan ABD ile sağladığımız bu ivmeyi sürekli ve sürdürülebilir kılmaktır. Şikago'da açılan Türkiye Ticaret Merkezi'nin (TTM) de bu anlamda önemli katkıları olacağını değerlendiriyorum" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Ticaret Bakanlığı'nın desteği, oda ve borsaların katkılarıyla Şikago'da kurduğu merkezin açılışı Bakan Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Ankara'dan katılımıyla gerçekleştirildi. TTM'lerin, Türk ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında kolaylık ve etkinlik sağlanması amacıyla Türk firmalarını bünyesinde barındıracak şekilde, özel sektör kuruluşlarının yurt dışında açtığı mağaza, ofis, depo, sergi salonu gibi birimlerden en az birine sahip olduğunu söyleyen Pekcan, "Bakanlık olarak firmalarımıza yurt dışında, çok önemli maliyet avantajları ve lojistik imkanlar sağlamış oluyoruz" diye konuştu.TTM'lerin Türkiye'nin tanıtım ve lojistik üsleri olacağını belirten Pekcan, TİM öncülüğünde Londra, Dubai ve New York'ta da TTM'lerin olduğunu söyledi.Pekcan, ABD ile ikili ticaretin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda tekstil, konfeksiyon, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, makine, seramik, çimento, mermer ve deri ürünlerinin ABD Ticaret Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda öncelikli sektörler olarak belirlendiğini vurguladı. Öte yandan Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihinin 11 Ocak'a kadar uzatıdığını açıkladı.Bakan Pekcan, 2020'de ABD'ye çok önemli bir ihracat artışı yakaladıklarına dikkati çekerek, yüzde 13.5 artışla 10.1 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiğini bildirdi. Türkiye'nin 2020'de ihracat rekoru kırdığı 44 ülke arasında ABD'nin birinci sırada yer aldığını vurgulayan Pekcan, "Şimdi önemli olan bu ivmeyi sürdürülebilir kılmaktır. TTM'mizin açılış zamanlamasının oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, birliğin ilk Türkiye Ticaret Merkezi'ni (TTM) ABD'de Şikago'da açtıklarını belirterek, "Burada başarı hikâyeleri ile dolu tecrübeler oluşturduktan sonra ABD'nin farklı eyaletlerinde TTM ağımızı büyüteceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, Bakan Pekcan'ın destekleriyle ortaya çıkan TTM ağına TOBB olarak ilk adımı attıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ihracatta başarılı olan ülkeleri incelediklerini, Türk ürünlerinin, hedef ülkelerde adıyla, markasıyla ve kalitesiyle var olmasını sağlamak üzere bu çalışmaları yürüttüklerini anlattı. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Burada tecrübe oluşturduktan sonra ABD'nin farklı eyaletlerinde TTM ağımızı büyüteceğiz. Daha sonra Çin, Hindistan, Brezilya gibi pazarlarda yeni TTM'ler kurarak, bu ağı genişleteceğiz."