THY güvenli seyahati Dr.Öz’le tanıtıyor

Koronavirüs salgının başından beri yolcuların seyahatlerini güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirmeleri için tüm süreçlerinde sağlık otoriteleriyle birlikte belirlediği yeni önlemleri devreye alan Türk Hava Yolları (THY), güvenli seyahat önlemlerini bir üst noktaya taşıdı. Güvenli seyahat önlemlerini 'TK Extra Care' uygulaması ile hizmete sunan THY, yolcuların evden çıktığı andan uçaktan indiği ana kadar uyması gereken standartlarını açıkladı. THY beş aşamadan oluşan standartlarını ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün yer aldığı video ile duyurdu. "Dr. Öz ile TK Extra Care" başlığı ile yapılan duyuruda "Uçuş güvenliğinizi her şeyden fazla önemsiyoruz. Bu nedenle, standartların ötesine geçiyor ve yolculuğunuzun her anı için yüksek standartlara sahip bir koruma protokolü olan Dr. Öz ile TK Extra Care uygulamamızı sunuyoruz" denildi.