AB’ye damping soruşturması

AVRUPA Birliği'nin (AB) Türkiye'den ithal sıcak haddelenmiş çelik ürünlerine geçici damping vergisi getirmesinin ardından Ankara da aynı ürünler için soruşturma başlattı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan kararla Ticaret Bakanlığı, AB ve Güney Kore menşeli "Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik" ürünlerine yönelik damping soruşturması açıldığını duyurdu. Söz konusu soruşturmaya katılmak isteyen tarafların belirlenen süre içerisinde Ticaret Bakanlığı'na başvurması gerekiyor. AB, Türkiye'den ithal sıcak haddelenmiş çelik ürünlerine firma bazında yüzde 4.8 ila 7.6 oranında geçici damping vergisi getirmişti.