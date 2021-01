İFM’nin yüzde 60’ı bitti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) inşaat alanına gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurum, "İnşaatta ilerleme seviyemiz yüzde 60 rakamına ulaştı. Aralık 2021'de finans merkezi inşaatımızı tamamlamış olacağız. Burada yapılacak projede 1 kilometre yürüyüş yolu içerisinde sosyal donatılar olacak. Çalışanların her türlü ihtiyacını gidereceği bir yer yapılıyor" dedi.İFM'nin 2.5 milyon metrekare inşaat alanına sahip olduğunu hatırlatan Kurum, "Şu an burada 7 bin 500 arkadaşımız çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte bir protokol çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca inşaatların yapım kısmını burada, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, altyapı kısmını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, yine TOKİ, Varlık Fonumuz hep birlikte burada gece gündüz çalışarak birlikte yürütüyoruz. Pandemi dönemine rağmen ekiplerimiz ara vermeden hızlı bir şekilde çalışmalarını yürütmekteler" diye konuştu. İFM'de bütün yapıların depreme dayanıklı olduğunun altını çizen Kurum, "Zeminde gerekli güçlendirmeler yapıldı. Araç kapasitesi, toplanma alanları, sosyal ihtiyaçları giderecek her türlü detay projede düşünülmüş durumda. Dolayısıyla bir deprem anında finans merkezinin de ayakta kalması, çok önem arz ediyor" dedi.Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinin gidişatı hakkında da konuşan Bakan Kurum, şunları anlattı: "Yeni tasarımlarımız bitti. Fikirtepe projesinde nisanda söz verdiğimiz gibi üç sene içerisinde etaplar halinde projelerin inşasına başlayacağız. Yaklaşık 10 bin konut… 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir proje." Kentsel dönüşüm çalışmalarını da anlatan Kurum, şöyle konuştu: "Bir hedef koymuştuk. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde toplamda 1.5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an için İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen her ilçede kentsel dönüşüm projemiz var. "