Kuraklığa dayanıklı tohum üretecek

Tarım ilaçları sektöründe Türkiye'nin en köklü şirketlerinden OYAK Grubu bünyesindeki Hektaş, yatırım atağına kalktı. Son olarak küresel iklim değişikliğinin etkilerinden biri olan kuraklığa karşı toleranslı tohumlar geliştiren Avustralya kökenli Agriventis Technologies'i bünyesine katmak için görüşmelerini son aşamaya getiren şirket, küresel kuraklığın tarım üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için bu alana odaklanacak. OYAK Tarım Hayvancılık Grubu Başkanı ve Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, "Satın alma işlemlerini sürdürdüğümüz Avustralya merkezli Agriventis Technologies ile kuraklığa dayanıklı tarımsal ürünlerin ıslahı ile ilgili pazarda söz sahibi olmak istiyoruz. Kuraklığın artmasıyla bu ürünlere olan ihtiyaç artacak" dedi.İklim değişikliğinin tarımı ciddi anlamda etkilemeye başladığını söyleyen Ortakçıer, şöyle devam etti: "Toplam su tüketiminin yüzde 70'i tarımda yapılıyor. Bu nedenle kuraklığa toleranslı bitkilere yönelmek zorundayız. Agriventis Technologies, Queensland Üniversitesi ve Sidney Üniversitesi ile çalışyor. Bu girişim, ağacın sahip olduğu köklenme ve kök uzama özelliğini tohumlarda da sağlayacak teknolojiler üzerine çalışıyor. Bitkinin ağaç gibi gibi kök salmasını sağlıyorlar. Bu kapsama giren fasulye, susam, soya, nohut, çeltik ve mercimek gibi 13 çeşit ürünümüz var. Ayrıca 150'ye yakın da gen hattımız var. Bu hatları kullanarak kuraklığa toleranslı ürün sayımızı 3-4 katına kısa vadede çıkarabilecek durumdayız." 2020'de edindikleri tecrübelerle 2021'e daha hazırlıklı girdiklerini söyleyen Ortakçıer, asla yatırımdan vazgeçmediklerine vurgu yaptı. 2020'nin Hektaş için yatırım yılı olduğunu dile getiren Ortakçıer, "Yeni şirketler satın aldık, ayrıca daha önce aldığımız şirketleri rehabilite ettik. Türkiye'de Ar-Ge'si olan, ciddi çalışmalar yapmış şirketler var. Bunları satın alma yoluna gidiyoruz. Kendimiz de Oyak Biyoteknoloji'yi kurduk" diye konuştu. Şirket satın almalarının kendilerine büyük avantajlar sağladığını söyleyen Ortakçıer, "Büyüyebilecek şirketleri bünyemize katarak know-how ve zaman satın alıyoruz" dedi.Hektaş, Bursa Orhangazi'de 607 dönümlük alana inşa etmeye başladığı Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezi'nde tarımsal üretimdeki yeni teknoloji ve modern üretim tekniklerini uygulamalı olarak tüm paydaşlarına gösterecek. Şirket, 5 yılda toplam 25 bin üreticiye dokunmayı hedefliyor.