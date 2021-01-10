SON DAKİKA HABERLER: Kıdem tazminatında flaş gelişme! Yeni rakam açıklandı

EN AZ 1 YIL GEREKİYOR

Kıdem tazminatı almak için bazı şartlar bulunuyor: Son iş yerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. İstisnalar hariç işyerinden çalışanın kendi isteği ve kusuru dışında ayrılmış olması şartı var.

Kıdem tazminatı alabilmek için istifa etmemek gerekiyor. Ancak bazı durumlarda kendi isteği ile ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor.