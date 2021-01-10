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! : Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep artmış durumda bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankalara gitmeden önce kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 10 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 10.1.2021 10:34 ABONE OL
SON DAKİKA! Kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep artmış durumda bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 10 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI 10 OCAK 2021

Bankaların 10 Ocak Pazar tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.50

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 2.09

İhtiyaç kredisi: 1.98

Taşıt kredisi: 1.51

Konut kredisi: 1.41

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

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SON DAKİKA! Kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?
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