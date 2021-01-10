SON DAKİKA! Kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep artmış durumda bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 10 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI 10 OCAK 2021

Bankaların 10 Ocak Pazar tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...