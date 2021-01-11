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(THY) Genel Müdürü , uçak içinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili duyuru yaptı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 11.1.2021 17:35 ABONE OL
Bilal Ekşi'den maske uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ekşi, Ventilli(Filitreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirtti. Ekşi şunları söyledi:
"Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" dedi.

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Bilal Ekşi'den maske uyarısı
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